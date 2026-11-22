Las Chivas se impusieron este domingo 22 de noviembre al Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara y con ello quedaron definidos los ocho lugares y las posiciones de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará esta misma semana.

Así queda la Liguilla del Apertura 2026

Chivas vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Rayados

Atlas vs Toluca

Este lunes se definirán las fechas y horarios de los partidos de Ida y Vuelta de los Cuartos de Final que comenzarán este mismo miércoles 25 de noviembre.

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Rayados, León y Pachuca fueron los últimos invitados a la Liguilla, mientras que a Santos Laguna no le alcanzó el extraordinario cierre de torneo, luego de un arranque desastroso, y se quedó fuera tras perder contra la Fiera.

Por su parte, los Pumas, luego de llegar a la Final del Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez, no pudieron repetir el éxito de la mano de Esteban Solari y tendrá que conformarse con ver la Liguilla de este torneo desde su casa, tras caer contra los Rayados en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria.

En la parte alta de la tabla, el Rebaño Sagrado se aseguró del liderato general tras derrotar a la Máquina, mientras que el América viene a menos y acumula cinco partidos sin ganar, tras caer este sábado contra unos Tigres que solo buscaban cerrar con una alegría para su afición.

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