La situación de Christian Ebere en Cruz Azul cambió durante el Apertura 2026. El nigeriano pasó de ser una pieza importante en la conquista del Clausura a ocupar un lugar secundario en la ofensiva de Joel Huiqui, quien lo ve en un rol diferente, lo que podría ocasionar su salida de la Máquina, que ya puso a la venta los boletos para los cuartos de final.

El cuerpo técnico lo considera principalmente como un recambio. Aunque el atacante todavía consigue anotaciones, sus oportunidades como titular disminuyeron y su nombre apareció entre los futbolistas que podrían salir de La Máquina para el Clausura 2027, año del centenario del conjunto celeste, por lo que renovaron a Willer Ditta.

Christian Ebere El nigeriano pasó de ser pieza fundamenta en el título a ser banca. (Instagram: @c_ebere11)

De pieza fundamental para el título a la banca

En sus primeras cinco apariciones registró 259 minutos, con un promedio de 52 por encuentro. En los siguientes ocho partidos en los que tuvo actividad, su registro bajó a 163 minutos, alrededor de 21 por partido.

Pese a ello, Eebere suma tres goles en 13 encuentros, a falta de disputarse la última jornada contra Chivas, duelo en el que ambos clubes pelean el liderato.

La reducción de oportunidades también coincidió con la necesidad de cumplir la Regla de Menores de la Liga MX. El cuerpo técnico dio participación a futbolistas jóvenes como Rogelio González, Luka Romero, Ariel Castro y Emiliano Castañeda para sumar minutos en ese rubro.

La posible salida de Ebere de Cruz Azul

El futuro del atacante es una incógnita, pues diferentes versiones apuntan a que Cruz Azul prepara movimientos para el Clausura 2027. En esa lista, Ebere aparece entre los futbolistas cuya salida podría analizarse si llega una oferta conveniente.