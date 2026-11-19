Cruz Azul sorprendió a sus aficionados, pues a falta de una jornada del Apertura 2026, en la que se disputará el liderato, puso a la venta los boletos para la Liguilla, específicamente para la llave de los cuartos de final, pese a que todavía no quedan definidos los cruces de esta instancia. Si quieres ir a ver a la Máquina al Estadio Banorte, este es el precio y dónde puedes comprarlos.

El precio de los boletos para la Liguilla

El costo para la venta general parte de los 645 pesos, más cargos por servicio. Mientras que la entrada más cara es poco más de 5 mil pesos. Cabe mencionar que al momento ya se agotaron las entradas para las personas discapacitadas, la Premium y el Corner Club. El objetivo del conjunto celeste es llenar el inmueble, tal y como lo hizo México ante Jamaica.

Boletos Cruz Azul La Máquina ya puso ala venta los boletos para los Cuartos de Final, pese a que no conoce rival. (Sitio web: Fanki)

Club Banorte (Incluye Alimentos y Bebidas): $5,048.20

$5,048.20 Locker Club: $3,522

$3,522 Tunnel Club (Incluye Alimentos y Bebidas): $4,696

$4,696 100 Lateral: $939.20

$939.20 100 Plus: $997.90

$997.90 100 Norte: $763.10

$763.10 100 Sur : $763.10

: $763.10 200 Platea: $1,408.80

$1,408.80 300 Lateral A : $1,408.80

: $1,408.80 300 Lateral B : $939.20

: $939.20 Terraza INTER.MX (Incluye Alimentos y Bebidas): $4,109

$4,109 300 Cabecera: $997.90

$997.90 300 Preferente: $763.10

$763.10 Palcos Club (Incluye Alimentos y Bebidas): $2,348

$2,348 400 Lateral: $645.70

$645.70 500 Lateral: $645.70

$645.70 600 Lateral: $645.70

$645.70 400 Sur: $645.70

$645.70 500 Sur: $645.70

$645.70 600 Sur: $645.70

¿Dónde comprar los boletos para ver a Cruz Azul?

El canal para adquirir las entradas es Fanki, la plataforma digital que administra el boletaje del Estadio Banorte. El club confirmó el martes que la venta general ya estaba activa y compartió el enlace de compra en sus canales oficiales.

Para completar la operación, el usuario debe consultar la disponibilidad de cada sector y seguir las indicaciones del portal. Una vez emitido el acceso, el sistema lo incorpora al apartado “Mis Boletos” de la aplicación Fanki. El código QR estará disponible dos días antes del partido y será necesario mostrarlo desde el dispositivo móvil para ingresar.