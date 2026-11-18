El torneo mexicano definirá la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, hasta esta jornada 17, con un grupo de hasta seis equipos que luchan por los últimos boletos para poder competir y entrar a la lucha por el campeonato. Nada está totalmente escrito y hasta el superlíder se conocerá en la última jornada.

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Así está la tabla general, con los equipos virtualmente en Liguilla y los que tienen chances, antes de la Jornada 17 de la Liga MX

Cruz Azul 32 puntos América 30 puntos Chivas 30 puntos Toluca 27 puntos Atlas 27 puntos Santos 25 puntos Rayados 24 puntos * León 23 puntos * Pachuca 22 puntos * Tijuana 22 puntos * Pumas 21 puntos * Querétaro 20 puntos *

Ahora que se puede en X, una foto por cada uno de los 15 anotadores de La Máquina en este AP26 😉🚂 pic.twitter.com/cda6x1UK8t — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 17, 2026

En la cima, Cruz Azul es el líder de momento, pero puede haber ahí algún cambio con el resultado que se dé en el juego de Chivas vs Cruz Azul del próximo domingo, y del Tigres vs América del sábado, que además podrás ver por Azteca Siete.

Luego entre los que buscan su boleto a Liguilla, de última hora, están Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro, escuadras que ahora están fuera, pero pueden asaltar uno de los dos lugares que no tienen totalmente amarrado Rayados y León.

Eventuales derrotas de Rayados y León y una lucha encarnizada con Tuzos, Xolos, Pumas y los Gallos, definirán a todos los invitados a la Liguilla, por lo que hay solo dos boletos y seis equipos con esa aspiración, y los que llevan mano son precisamente Rayados de Monterrey y el León.

Calendario de los partidos de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Esta es la agenda oficial de partidos para la Jornada 17 de la Liga MX y los horarios de los partidos para la última fecha, donde se definirán a los equipos que pelearán por el título

-Viernes 20 de noviembre

19:00 | Puebla vs Atlético de San Luis

| Puebla vs Atlético de San Luis 21:00 | FC Juárez vs Atlas

| FC Juárez vs Atlas 21:00 | Xolos (Tijuana) vs Atlante

-Sábado 21 de noviembre

16:50 | Pachuca vs Toluca

| Pachuca vs Toluca 17:00 | Santos Laguna vs León

| Santos Laguna vs León 19:00 | Pumas vs Monterrey

| Pumas vs Monterrey 21:00 | Tigres vs América

-Domingo 22 de noviembre