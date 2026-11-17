México venció apenas con lo justo a Jamaica este martes 17 de noviembre en Monterrey, y con el 1-0 le alcanzó para eliminar a los caribeños con el global 3-3, y con reglamento en mano por el gol de visitante, se instalaron en la Semifinal de la Nations League.

Ahora con una victoria en este turbulento proceso de Rafa Márquez, viene un reto aún más exigente, cuando midan fuerzas en contra de Estados Unidos, que queda como primer lugar del torneo, reto mayúsculo y que será también una especia de revancha por la derrota de hace unas semanas por 3-0 que ha marcado este proceso.

En la otra llave, Canadá se enfrentará a Panamá, y de estos cuatro equipos se definirá la Final de la Concacaf Nations League, donde México, está obligado a llegar, y tienen bastantes semanas por delante para trabajar y mostrar algo más positivo en relación al juego ante Jamaica en Monterrey, en el que hubo cosas positivias, pero sin alcanzar a convencer del todo.

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Rafa Márquez hizo ajustes serios, dejó en la banca a jugadors con una trayectoria y se la jugó por otras ideas, lo que a final le salió obteniendo un modesto 1-0 y salvándose en al menos una ocasión del gol de Jamaica.

¿Cuándo juegan México vs Estados Unidos en la Nations League?

México vs Estados Unidos

Fecha: jueves 25 marzo 2027

Estadio: SoFi Stadium, Los Angeles