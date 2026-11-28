Hoy sábado 28 de noviembre arrancan los primeros partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Dos encuentros llenos de emociones nos esperan este día, pero por la pantalla de TV Azteca podrás vivir el América vs Rayados desde la cancha del Estadio Banorte.

El partido podrás disfrutarlo totalmente gratis y en vivo en punto de las 21:00 horas (silbatazo inicial a las 21:10) por el Canal 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes. América y Rayados llegan a la vuelta con la serie abierta tras empatar sin goles en la ida desde el Estadio BBVA.

Monterrey salta al campo con la obligación de vencer a las Águilas, ya que por el criterio de desempate (la posición en la tabla general) el empate global favorece a los azulcremas tras haber terminado en el tercer lugar, mientras que los regios finalizaron sextos.

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¡LA LIGUILLA NOS REGALA UN CHOQUE DE GIGANTES! 🔥

América y Monterrey se enfrentan esta noche en los Cuartos de Final. Solo uno podrá seguir soñando con el título. ¡Se viene una batalla imperdible!#LiguillaNavideña⁣

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👇 La VUELTA: AMÉRICA vs RAYADOS 🦅🆚🤠⁣

📅 HOY

🕘 9:00… pic.twitter.com/D5kk5Kg432 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 28, 2026

Los restantes juegos de Cuartos de Final del Apertura 2026

Antes del choque en el Coloso de Santa Úrsula, Atlas recibe a Toluca en la cancha del Estadio Jalisco con una desventaja de 2-0 tras un doblete de Helinho en el Estadio Nemesio Diez. El duelo está programado para dar inicio a las 19:00 horas y los rojinegros buscarán hacer la épica ante su gente.

El día de mañana, domingo 29 de noviembre, cerrarán los Cuartos de Final con los partidos de Chivas vs Pachuca, donde los Tuzos llegan con la ventaja de un gol (2-1) tras un doblete espectacular de Oussama Idrissi en el Estadio Hidalgo; mientras que Cruz Azul cierra la llave ante León en la cancha del Estadio Banorte, serie a la que La Máquina llega con una amplia ventaja de cuatro goles y con pie y medio en las Semifinales.

Todos estos compromisos podrás seguirlos con la cobertura del minuto a minuto, con las acciones, alineaciones y momentos más importantes de cada encuentro en el sitio web y la app de Azteca Deportes.

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