La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones oficiales (incluidos los equipos de VAR y asesores) para los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Atlas vs Toluca

Panorama de la serie (Global: Atlas 0-2 Toluca): Toluca llega con una ventaja de dos anotaciones tras imponerse 2-0 en la ida en el Estadio Nemesio Diez gracias a un doblete de Helinho. No obstante, Atlas cerró la fase regular en el cuarto puesto (28 puntos) por encima de los Diablos Rojos, que finalizaron quintos (27 puntos). Por el criterio de posición en la tabla, los Rojinegros necesitan ganar por dos goles de diferencia para empatar el global y avanzar a Semifinales; a Toluca le basta con ganar, empatar o perder hasta por un gol.

Toluca llega con una ventaja de dos anotaciones tras imponerse 2-0 en la ida en el Estadio Nemesio Diez gracias a un doblete de Helinho. No obstante, Atlas cerró la fase regular en el cuarto puesto (28 puntos) por encima de los Diablos Rojos, que finalizaron quintos (27 puntos). Por el criterio de posición en la tabla, los Rojinegros necesitan ganar por dos goles de diferencia para empatar el global y avanzar a Semifinales; a Toluca le basta con ganar, empatar o perder hasta por un gol. Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Fecha y hora: Sábado 28 de noviembre de 2026, 19:00 horas

Cuerpo arbitral designado:

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Jesús Rafael López Valle Asistente Uno: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Christian Kiabek Espinosa Zavala Asistente Dos: Enrique Isaac Bustos Díaz

Enrique Isaac Bustos Díaz Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Maximiliano Quintero Hernández VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Jorge Abraham Camacho Peregrina AVAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Vicente Jassiel Reynoso Arce Quinto Árbitro: Jair de Jesús Sosa García

Jair de Jesús Sosa García Asesor (QM): Fabrice Paul Plancon-Jallet

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América vs Monterrey

Panorama de la serie (Global: América 0-0 Monterrey): La eliminatoria se mantiene abierta luego del empate sin goles en la ida disputada en el Estadio BBVA , encuentro en el que Rayados resistió casi todo el trámite con diez futbolistas tras la expulsión de Ricardo Chávez. Al haber ocupado el tercer lugar general (30 puntos) frente al sexto sitio de Monterrey (27 puntos), a las Águilas les basta ganar o sostener cualquier empate en el marcador global para instalarse en Semifinales. Monterrey está obligado a ganar como visitante para seguir con vida.

La eliminatoria se mantiene abierta luego del empate sin goles en la ida disputada en el , encuentro en el que Rayados resistió casi todo el trámite con diez futbolistas tras la expulsión de Ricardo Chávez. Al haber ocupado el tercer lugar general (30 puntos) frente al sexto sitio de Monterrey (27 puntos), a las Águilas les basta ganar o sostener cualquier empate en el marcador global para instalarse en Semifinales. Monterrey está obligado a ganar como visitante para seguir con vida. Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Fecha y hora: Sábado 28 de noviembre de 2026, 21:10 horas

Sábado 28 de noviembre de 2026, 21:10 horas Transmisión: Lo podrás ver en vivo y gratis por TV Azteca, en la señal del Canal 7, y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

Cuerpo arbitral designado:

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Luis Enrique Santander Aguirre Asistente Uno: Alberto Morín Méndez

Alberto Morín Méndez Asistente Dos: Michel Alejandro Morales Morales

Michel Alejandro Morales Morales Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Abraham de Jesús Quirarte Contreras VAR: Salvador Pérez Villalobos

Salvador Pérez Villalobos AVAR: Michel Caballero Galicia

Michel Caballero Galicia Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán Asesor (QM): Jonhatan Benjamín Hernández Juárez

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¡Tenemos el América vs Monterrey! 🦅🔥



No te pierdas el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre América y Monterrey.Vívelo a través del Fut Azteca Team...¿Quién se llevará la serie?⚽#LiguillaNavideña⁣

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👇 La VUELTA: AMÉRICA vs RAYADOS 🦅🆚🤠⁣

📅… pic.twitter.com/Yg04BDi7zu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 26, 2026

Chivas vs Pachuca

Panorama de la serie (Global: Chivas 1-2 Pachuca): Pachuca dio la sorpresa en el Estadio Hidalgo al venir de atrás y derrotar 2-1 al superlíder del certamen en el primer capítulo de la llave. A pesar de ir abajo en el marcador, Guadalajara (1.º lugar con 33 puntos) conserva la ventaja deportiva sobre los Tuzos (8.º lugar con 25 puntos); cualquier victoria rojiblanca en casa (incluso por diferencia de un gol) igualará o superará el global y le dará el boleto a la siguiente ronda. Pachuca avanzará si gana o empata en territorio tapatío.

Pachuca dio la sorpresa en el Estadio Hidalgo al venir de atrás y derrotar 2-1 al superlíder del certamen en el primer capítulo de la llave. A pesar de ir abajo en el marcador, Guadalajara (1.º lugar con 33 puntos) conserva la ventaja deportiva sobre los Tuzos (8.º lugar con 25 puntos); cualquier victoria rojiblanca en casa (incluso por diferencia de un gol) igualará o superará el global y le dará el boleto a la siguiente ronda. Pachuca avanzará si gana o empata en territorio tapatío. Sede: Estadio AKRON

Estadio AKRON Fecha y hora: Domingo 29 de noviembre de 2026, 19:07 horas

Cuerpo arbitral designado:

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Daniel Quintero Huitrón Asistente Uno: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Marco Antonio Bisguerra Mendiola Asistente Dos: Edgar Magdaleno Castrejón

Edgar Magdaleno Castrejón Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Guillermo Pacheco Larios VAR: Mario Terrazas Chávez

Mario Terrazas Chávez AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Manuel Alfonso Martínez Sánchez Quinto Árbitro: Edwin de Jesús Sosa Montoya

Edwin de Jesús Sosa Montoya Asesor (QM): Jonhatan Benjamín Hernández Juárez

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Cruz Azul vs León

Panorama de la serie (Global: Cruz Azul 4-0 León): Cruz Azul dejó muy encaminada la eliminatoria al golear 0-4 a domicilio en el Estadio León, con doblete de José Paradela y tantos de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández. Como sublíder de la clasificación (32 puntos) frente al séptimo lugar de La Fiera (26 puntos), La Máquina avanzará a Semifinales ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por cuatro anotaciones. León requiere ganar por cinco goles o más en la Ciudad de México para consumar la remontada.

Cruz Azul dejó muy encaminada la eliminatoria al golear 0-4 a domicilio en el Estadio León, con doblete de José Paradela y tantos de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández. Como sublíder de la clasificación (32 puntos) frente al séptimo lugar de La Fiera (26 puntos), La Máquina avanzará a Semifinales ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por cuatro anotaciones. León requiere ganar por cinco goles o más en la Ciudad de México para consumar la remontada. Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Fecha y hora: Domingo 29 de noviembre de 2026, 21:00 horas

Cuerpo arbitral designado:

Árbitro Central: Adonai Escobedo González

Adonai Escobedo González Asistente Uno: José Ibrahim Martínez Chavarría

José Ibrahim Martínez Chavarría Asistente Dos: Francisco Javier González de la Mora

Francisco Javier González de la Mora Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Joaquín Alberto Vizcarra Armenta VAR: Ana Cristina Guarneros Lezama

Ana Cristina Guarneros Lezama AVAR: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Daniel Gabriel Martínez Méndez Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Karen Janett Díaz Medina Asesor (QM): Fabrice Paul Plancon-Jallet

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¿Cuándo se jugarán las semifinales del Apertura 2026?

Una vez concluidos los cuatro compromisos del fin de semana, los clubes clasificados serán reordenados conforme a su posición en la tabla general para definir los cruces de las Semifinales del Apertura 2026, instancia cuyos partidos de ida se disputarán el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el sábado 5 y domingo 6.