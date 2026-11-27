En las últimas horas trascendió que André Jardine es pretendido por dos equipos de la Liga BBVA MX. El ex entrenador del Club América aparece en el radar de Tigres y Toluca de cara al Clausura 2027. Mientras tanto, Guillermo Almada vive un momento complejo por la mala racha de su equipo en el Apertura 2026.

Así como los aficionados del América se preguntan cuándo vuelve a jugar su equipo, también crecen las dudas sobre la continuidad de Almada. El uruguayo atraviesa una racha de 7 partidos sin ganar y recibió fuertes críticas después del empate sin goles ante Rayados de Monterrey.

André Jardine luego de perder un partido. André Jardine luego de perder un partido. (Foto: AP)

André Jardine suena para Toluca y Tigres

De acuerdo con reportes periodísticos, Tigres ya habría sondeado la posibilidad de contratar a Jardine. La búsqueda se produce luego de que Víctor Manuel Vucetich no confirma la continuidad y de que no prosperara la opción de Guillermo Barros Schelotto.

Toluca también tendría al brasileño entre sus candidatos para reemplazar a Antonio Mohamed, quien dejará el cargo una vez que termine sus compromisos de fin de año.

André Jardine, DT del América

Actualmente, Jardine dirige al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, equipo al que llegó después de su salida del América en junio de 2026. Durante su etapa en Coapa conquistó 6 títulos oficiales, incluido un histórico tricampeonato.

Guillermo Almada es criticado en el América por su mala racha

El empate 0-0 frente a Rayados aumentó el descontento de los aficionados azulcremas con Almada. América tuvo un futbolista más desde la expulsión de Ricardo Chávez, pero no consiguió marcar y acumuló 7 encuentros sin ganar.

Guillermo Almada en el Club América, Apertura 2026 (Foto: X / Club América)

En redes sociales aparecieron reclamos contra el entrenador, con mensajes como “Fuera Almada” y “Vete ya”. La última victoria del equipo había sido el 21 de octubre, cuando venció 5-2 a Atlas.

¿Qué necesita el América para remontar la serie con Rayados?

La revancha será este sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Banorte. Después del 0-0 en Monterrey, América avanzará a semifinales si gana o empata el marcador global, gracias a su mejor posición en la fase regular.

Rayados, en cambio, necesita ganar para eliminar a las Águilas. Para Almada será una prueba vital para su continuidad, ya que una eliminación podría aumentar todavía más la presión sobre él.