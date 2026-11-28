Atlas recibe a Toluca en la cancha del Jalisco, esta noche de sábado, en partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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A escasos minutos de que se juegue el partido de la Liguilla el entrenador Hernán Crespo y su rival en la cancha Antonio Mohamed, han anunciado a los jugadores con los cuales buscarán el pase a la siguiente etapa del torneo.

Atlas necesita a toda costa anotar al inicio, considerando que llegan abajo en el global por marcador de 2-0, y empatando a dos goles tendrían el pase a la Semifinal.

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La tarea no es nada sencilla, pues Atlas entre los dos partidos anteriores ha permitido 7 goles de parte de los Diablos del Toluca y solo han anotado dos goles en esos mismos dos juegos.

Los 11 jugadores que coloca Crespo para intentar darle la vuelta a la serie de Atlas vs Toluca

12 Camilo Vargas

3 Jorge Sánchez

5 Jorge Rodriguez

13 Gaddi Aguirre

19 Adonis Frías

28 Manuel Capasso

18 Elías Montiel

20 Kevin Zenón

26 Aldo Rocha

8 Ryan Mmaee

9 Florian Monzon

Los 11 jugadores del Toluca, con los que buscará acabar de obtener su pase a Semifales. Mohamed manda a sus mejores 11

22 Luis García

2 Diego Barbosa

4 Bruno Méndez

6 Andrés Pereira

19 Santiago Simon

20 Jesús Gallardo

25 Everardo López

5 Franco Romero

8 Nicolás Castro

11 Helio Nunes

16 Federico Viñas