Atlas recibe a Toluca en la cancha del Jalisco, esta noche de sábado, en partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
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A escasos minutos de que se juegue el partido de la Liguilla el entrenador Hernán Crespo y su rival en la cancha Antonio Mohamed, han anunciado a los jugadores con los cuales buscarán el pase a la siguiente etapa del torneo.
Atlas necesita a toda costa anotar al inicio, considerando que llegan abajo en el global por marcador de 2-0, y empatando a dos goles tendrían el pase a la Semifinal.
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La tarea no es nada sencilla, pues Atlas entre los dos partidos anteriores ha permitido 7 goles de parte de los Diablos del Toluca y solo han anotado dos goles en esos mismos dos juegos.
Los 11 jugadores que coloca Crespo para intentar darle la vuelta a la serie de Atlas vs Toluca
12 Camilo Vargas
3 Jorge Sánchez
5 Jorge Rodriguez
13 Gaddi Aguirre
19 Adonis Frías
28 Manuel Capasso
18 Elías Montiel
20 Kevin Zenón
26 Aldo Rocha
8 Ryan Mmaee
9 Florian Monzon
Los 11 jugadores del Toluca, con los que buscará acabar de obtener su pase a Semifales. Mohamed manda a sus mejores 11
22 Luis García
2 Diego Barbosa
4 Bruno Méndez
6 Andrés Pereira
19 Santiago Simon
20 Jesús Gallardo
25 Everardo López
5 Franco Romero
8 Nicolás Castro
11 Helio Nunes
16 Federico Viñas