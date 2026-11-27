Los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX terminaron, y ahora los equipos alistan sus armas para la vuelta, encuentros en los que se definirá a los cuatro semifinalistas. En el papel, solo un marcador estaría definido tras el 4-0 de Cruz Azul sobre León, aunque el DT de los esmeraldas, Gandolfi explicó que en el Azteca se entregarán al máximo para revertir esa diferencia que creen sucedió tras el peor partido que han tenido.

En las cuatro series hay escenarios diversos sobre las necesidades de los equipos para poder avanzar en el torneo, los cuales se explicarán a continuación.

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Resultados de los partidos de ida de los Cuartos de Final

(5) Toluca 2-0 Atlas (4)

(6) Rayados 0-0 América (3)

(8) Pachuca 2-1 Chivas (1)

(7) León 0-4 Cruz Azul (2)

¿Qué necesita cada equipo en los Cuartos de Final para avanzar?

Toluca: Necesita ganar por cualquier marcador, empatar en el partido de vuelta le da el pase o perder por 1 gol en el Jalisco.

Atlas: Los Rojinegros necesitan ganar por dos o más goles, debido a que ese empate global le da el pase por mejor lugar en la tabla

América: Necesita ganar o empatar por cualquier marcador en el Azteca

Rayados: Está forzado a vencer, pues la posición en la tabla no le favorece

Pachuca: Necesita ganar o empatar en el partido del domingo en Guadalajara. Si Chivas vence se van

Chivas: Avanza si gana por cualquier marcador por la mejor posición en la tabla

Cruz Azul: Con el rotundo 4-0, inclusive perdiendo 4-0 le da el pase por la mejor posición, lo que parece complicado o imposible de que ocurra

León: El León tiene que ganar 5-0 para ir a Semis

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La ida fue para La Máquina 🚂🔥 pic.twitter.com/5eIbmhLkum — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026