Los 18 equipos de la Liga BBVA MX

cumplieron con la Regla de Menores del Apertura 2026. Ninguno terminó por debajo de los 1,170 minutos exigidos por el reglamento, aunque León estuvo muy cerca de recibir una sanción que habría comprometido su clasificación a la Liguilla. La Fiera cerró el torneo con 1,172 minutos, apenas dos por encima del mínimo.

En el otro extremo quedó Tijuana. Los Xolos acumularon 2,755 minutos y terminaron como el equipo que más actividad reconocida por esta disposición dio a sus futbolistas jóvenes. Gilberto Mora y Ramiro Árciga figuran entre los jugadores que contribuyeron al registro del conjunto fronterizo.

Atlante y Necaxa completaron los tres primeros lugares, mientras que América terminó cuarto y Guadalajara quinto. La diferencia entre Tijuana y León fue de 1,583 minutos. Los fronterizos contabilizaron más del doble del tiempo obligatorio para cada club durante la fase regular.

Así quedó la tabla de menores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Esta es la clasificación final de los 18 clubes, ordenada por los minutos contabilizados para el cumplimiento de la regla:

Tijuana 2,755 Atlante 2,690 Necaxa 2,668 América 2,370 Guadalajara 1,997 Atlas 1,916 Pumas 1,468 Querétaro 1,449 Santos Laguna 1,402 Pachuca 1,389 FC Juárez 1,369 Puebla 1,354 Toluca 1,270 Cruz Azul 1,210 Monterrey 1,197 Tigres 1,197 Atlético de San Luis 1,184 León 1,172

¿Qué sanciones evitaron los equipos al cumplir la Regla de Menores?

El artículo 49 del Reglamento de Competencia 2026-27 establece una cuota de 1,170 minutos para futbolistas mexicanos nacidos a partir de 2004. Cada equipo puede contabilizar hasta 225 minutos por encuentro. Es posible sumar más de 90 minutos en un partido porque cuentan las participaciones de distintos jugadores.

Antes de la última jornada, León todavía tenía pendientes 91 minutos. La Fiera derrotó 2-1 a Santos Laguna y completó la cuota reglamentaria, con lo que evitó perder puntos después de conseguir su clasificación a la Liguilla.

Monterrey y Tigres terminaron con 27 minutos de sobra, mientras que Atlético de San Luis superó el mínimo por 14. Ninguno de ellos recibirá la sanción de tres puntos ni la reducción del 15 por ciento de los recursos correspondientes a derechos de formación por incumplir esta disposición.