El pronóstico para el jueves 26 de noviembre apunta a una noche fría y con probabilidad de lluvia durante el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Pachuca y Chivas. Será a las 7 de la tarde cuando el clima en Hidalgo disminuya a 10 °C, con posibilidad de chubascos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el estado se contemplan precipitaciones para la región, por lo que quienes acudan al estadio deberán tomar precauciones, sobre todo los que alcancen boletos, los cuales se pueden adquirir tanto para los abonados como para el público en general.

Estadio Hidalgo Se esperan bajas temperaturas y precipitaciones durante el encuentro de cuartos de final. (Sitio web: Pachuca)

La temperatura para el Pachuca vs Chivas

La previsión meteorológica por hora contempla una temperatura cercana a los 10 °C a las 7 de la tarde, justo cuando comenzará el encuentro. Estas condiciones representan un descenso importante respecto a las temperaturas máximas previstas para las primeras horas de la tarde.

La diferencia entre la temperatura máxima de la tarde y los registros previstos para el inicio del compromiso será de aproximadamente cinco a siete grados. Por ello, quienes lleguen con anticipación podrían percatarse de condiciones menos frías que las que habrá durante el segundo tiempo y al finalizar el encuentro.

Por lo anterior, se le recomienda a la afición acudir con chamarras, sobre todo si permanece en las gradas hasta el silbatazo final.

¿Lloverá en el Pachuca vs Chivas?

La lluvia es uno de los factores que los aficionados deben considerar antes de acudir al inmueble. El pronóstico de Weather Live contempla una probabilidad de precipitación del 64% a las 7 de la tarde y del 69% a las 8 de la noche.

Por su parte, el SMN incluyó a Hidalgo entre las entidades con posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos. En su aviso regional, el organismo explicó que la interacción del frente frío número 8, un canal de baja presión y el ingreso de humedad provocarían estas condiciones meteorológicas.