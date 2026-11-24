Con una estadística digna de un superlíder, Chivas llega a los Cuartos de Final de la Liga MX, instancia en la que se enfrentará a Pachuca. Guadalajara fue la mejor defensiva de todo el torneo y permitió menos de un gol por cada uno de los 17 partidos que tuvo en el Apertura 2026 de la Liga MX.

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En 17 fechas, Chivas permitió 15 goles, y terminó como la mejor defensiva del certamen, recurso que el entrenador Gabriel Milito intentará explotar en la serie ante Pachuca de los Cuartos de Final, la cual comienza este jueves en el Estadio Hidalgo.

Pero el rebaño va en contra de un cuadro de Pachuca que por su parte fue el segundo mejor en ese departamento, permitiendo solo 20 anotaciones por lo que será un duelo interesante para saber qué escuadra logra penetrar en la defensa rival.

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Las mejores defensivas de los equipos en Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

1 Chivas 15 goles en contra

2 Pachuca 20 goles en contra

3 León 22 goles en contra

4 Toluca 23 goles en contra

5 América 24 goles en contra

6 Rayados 25 goles en contra

7 Cruz Azul 27 goles en contra

8 Atlas 33 goles en contra

¿Cuál fue el marcador en el torneo regular entre Chivas y Pachuca?

El pasado 29 de agosto, Pachuca en casa empató a un gol en contra de las Chivas, en partido de la Jornada 6 del torneo, juego en el que marcaron José Rondón y Roberto Alvarado por las Chivas, juego que terminó muy entretenido.