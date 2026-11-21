Pachuca y Toluca se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en el Estadio Hidalgo por la Jornada 17 del Apertura 2026. Los Tuzos llegan con tres triunfos consecutivos y todavía tienen posibilidades de meterse a la Liguilla, mientras que los Diablos Rojos ya aseguraron su boleto y buscarán mejorar su posición en la tabla general.

El encuentro está programado para las 16:50 horas, tiempo del centro de México. A esa hora, la afición que acuda a ‘El Huracán’ se encontrará con una tarde templada y con nubes. Sin embargo, el ambiente se pondrá más fresco conforme avance el partido. ¿Qué dice el pronóstico sobre la lluvia?

¿Cómo estará el clima en Pachuca a la hora del partido contra Toluca?

De acuerdo con Meteored México, para las 17:00 horas, la referencia más cercana al inicio del juego, se esperan 19 °C y una sensación térmica de 17 °C en Pachuca de Soto. El cielo estará parcialmente nublado, con viento del norte de 5 km/h y rachas de hasta 20 km/h.

En cuanto a la lluvia, el pronóstico local indica 0 % de probabilidad entre las 16:00 y las 19:00 horas. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos en zonas de Hidalgo durante el sábado. Para la capital del estado y en el horario del encuentro, la previsión por hora apunta a una tarde seca.

Estadio Hidalgo El pronóstico en Hidalgo para este sábado 21 de noviembre (X: @Tuzos)

¿Cuánto bajará la temperatura durante el Pachuca vs Toluca?

La temperatura comenzará a bajar antes de que se ponga el sol, previsto alrededor de las 17:54 horas. Para las 18:00, cuando el partido ya esté en marcha, se esperan 17 °C, con sensación de 15 °C. Hacia las 19:00, cerca del final del encuentro, el termómetro marcaría 16 °C, aunque el ambiente se sentiría como de 14 °C.

Eso significa que la sensación térmica bajaría tres grados entre el arranque y la salida del estadio. Si vas a seguir el partido desde las gradas, conviene llevar una chamarra para cuando caiga la noche.