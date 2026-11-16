La Jornada 17 del Apertura 2026

se disputará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Después de la Fecha FIFA, los 18 equipos regresarán para cerrar la fase regular y definir los ocho boletos a la Liguilla. No habrá Play-In, así que los clubes que terminen del noveno lugar hacia abajo quedarán eliminados.

Cruz Azul encabeza la tabla con 32 puntos, seguido por América y Chivas, ambos con 30. La Máquina puede asegurar el liderato con una victoria en Guadalajara, mientras que Pumas llegará a su partido obligado a ganar y esperar resultados.

¿Cuáles son los partidos y horarios de la Jornada 17 del Apertura 2026?

Los nueve encuentros están programados de la siguiente manera. Todos los horarios corresponden al centro de México:

Viernes 20 de noviembre

19:00 horas: Puebla vs Atlético de San Luis.

Puebla vs Atlético de San Luis. 21:00 horas: FC Juárez vs Atlas.

FC Juárez vs Atlas. 21:00 horas: Tijuana vs Atlante.

Sábado 21 de noviembre

16:50 horas: Pachuca vs Toluca.

Pachuca vs Toluca. 17:00 horas: Santos Laguna vs León.

Santos Laguna vs León. 19:00 horas: Pumas vs Monterrey.

Pumas vs Monterrey. 21:00 horas: Tigres vs América.

Domingo 22 de noviembre

17:07 horas: Chivas vs Cruz Azul.

Chivas vs Cruz Azul. 19:00 horas: Querétaro vs Necaxa.

El Tigres contra América se podrá ver en vivo y gratis por Azteca 7, así como en el sitio y la aplicación de TV Azteca Deportes. El encuentro está previsto para el sábado a las 21:00 horas.

¿Qué equipos se juegan la clasificación a la Liguilla?

Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya tienen asegurado su boleto a cuartos de final. La última fecha determinará las posiciones restantes y el orden de los cruces.

León llega con 23 puntos, mientras Pachuca y Tijuana suman 22. Pumas tiene 21 y recibe a Monterrey, que alcanzó 24 tras vencer a Querétaro. Para los universitarios, ganar es indispensable, aunque necesitarán ayuda de otros marcadores.

En la parte alta, el resultado del Tigres vs América se conocerá antes del Chivas vs Cruz Azul. Los cementeros, por tanto, sabrán si necesitan ganar para conservar el primer puesto o si un empate les basta.

La fase regular terminará el domingo por la noche, con el Querétaro vs Necaxa.