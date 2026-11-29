Todos los focos apuntan hacia Guillermo Almada, entrenador del Club América quien no pudo cumplir con el objetivo de conquistar el título del Apertura 2026. El conjunto azulcrema estuvo lejos de lograrlo, ya que cayó eliminado en cuartos de final a manos de Rayados de Monterrey perdiendo por 2-0 en el marcador global. Muchos se preguntan si el uruguayo seguirá al mando del primer equipo en el próximo torneo.

Lo cierto es que Almada tiene contrato vigente con el América hasta 2028 y tampoco tiene intenciones de renunciar pese al fracaso en el Apertura 2026. Resulta que el estratega sudamericano firmó contrato por dos años con opción a extenderlo por uno más cuando llegó al conjunto azulcrema en junio de 2026. Además, sus declaraciones incitan a una continuidad más allá de lo sucedido este semestre.

¿Qué dijo Guillermo Almada sobre la eliminación del América del Apertura 2026?

Antes que nada, Almada utilizó su tiempo para pedirle disculpas a los aficionados de las Águilas: “Este tipo de cosas a mí me dan más fuerza y me dan impulso para lo que va a venir, que seguramente va a ser complicado. Pedirle disculpas a nuestra afición porque quisimos darle alegría y no se la pudimos dar, a pesar de la entrega de los jugadores“, expresó en conferencia de prensa.

Luego explicó algunos factores de la derrota ante Monterrey: “Hoy después del gol nos desesperamos. La parte anímica es importante en los jugadores. No pudimos concretar esa superioridad el otro día y algunas situaciones que tuvimos hoy antes de recibir los goles, que nos hubieran dado otra tranquilidad”.

Guillermo Almada Guillermo Almada, técnico del América (REUTERS)

Por otro lado, Almada dio pistas sobre su futuro al hablar sobre la planificación del equipo en 2027: “Sí, seguramente va a haber refuerzos. América perdió muchos jugadores en este campeonato, muy importantes, de ciertas características, y es difícil renovar e incorporar esas características”, respondió ante la duda de los periodistas.

“Vamos a seguir en la renovación y tomaremos el tiempo necesario para tomar con lucidez las decisiones que sean pertinentes para hacer un América más fuerte y más competitivo”, sentenció. De esta manera, el técnico dejó en claro su postura de continuar al mando del equipo, sin embargo, la decisión final la tendrá la directiva del cuadro de Coapa.

¿Qué sigue para el América tras la eliminación del Apertura 2026?

El plantel del América tendrá algunas semanas de descanso antes de regresar a los entrenamientos en Coapa para comenzar con la pretemporada de cara al Clausura 2027. Mientras tanto, la directiva azulcrema deberá trabajar en el mercado de fichajes, no solo para concretar la llegada de refuerzos, sino también para definir qué futbolistas no continuarán en la institución.

Lo cierto es que las Águilas tendrán alrededor de seis semanas para preparar su próximo compromiso oficial, ya que el Clausura 2027 de la Liga BBVA MX comenzaría el viernes 8 de enero, de acuerdo con información de David Medrano. Sin embargo, aún resta conocer el calendario oficial del certamen y quién será el primer rival del América en el próximo torneo.