Los Pumas se quedaron en la orilla para poder ir a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de ser sometido en casa ante Rayados de Monterrey este sábado en la Jornada 17. Esta caída que adelanta las vacaciones para los universitarios, comenzaría con la planeación hacia el Clausura 2027 de la Liga MX.

Y es ahí cuando con el futbol de estufa comenzando, se especula sobre las bajas que habría en Pumas que podría ser más que uno, pero que parece que entre los jugadores que se irán está el ecuatoriano, seleccionado en su País y que jugó el Mundial del 2026, Pedro Vite.

Vite, que ha sido interminente con Pumas, parece que podría marcharse, ya que desde el semestre pasado luego de la Copa del Mundo, se decía que quería cambiar de aires lejos de los auriazules.

Con ese deseo parece que se le cumplirá en este invierno, y es que rumores sostienen que Tigres de UANL es el principal interesado para negociar con Pumas para llevarse al futbolista y a su vez ser refuerzo de los regios que tampoco avanzaron a Liguilla.

_LMX_A26_UNAM_MTY_ during the 17th round match between Pumas UNAM vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on November 21, 2026 in Mexico City, Mexico. (Jose Hernandez/MEXSPORT)

Pedro Vite, ya no volvería a Ciudad Universitaria como jugador de Pumas

Pumas no tuvo hoy ante Rayados a Pedro Vite, y todo se debe a que acumuló tarjetas amarillas y tras esa situación el juego que pagó por la suspensión, fue el de la jornada 17, por ello Solari no tuvo al ecuatoriano.

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Así el que pudo haber sido su último partido, fue en contra de América el pasado 7 de noviembre, cuandon empataron 2-2 ante el América.

Esteban Solari, seguiría con Pumas y ya estarían trajando en la planeación

Pese a los descontentos y opiniones de la afición de Pumas, Esteban Solari seguiría como jugador de los universitarios para el siguiente torneo, confiados en que la continuidad es la clave en este proceso, como en su momento sucedió con Efraín Juárez.

Solari deberá ser calculador en su plenación para tener al mejor equipo posible que pueda competir.