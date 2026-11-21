Este sábado 21 de noviembre, se enfrentan Pumas vs Rayados de Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El encuentro comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Así llegan Pumas y Rayados de Monterrey

Un partido llenó de interés pues ambos equipos se juegan su clasificación a la Liguilla. Pumas llega obligado a ganar con 21 puntos y a la espera de ciertos resultados, mientras que Rayados llega con 24 puntos y mejor diferencia de goles, puede asegurar su lugar con una victoria.

Pumas llega tras empatar 2-2 ante América, ha tenido un semestre irregular como local con solo una victoria en casa.

Rayados de Monterrey depende en gran medida de sí mismo. Llegan con la obligación de sumar par asegurar el boleto directo.