La actividad de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continuará este jueves 26 de noviembre. Luego de los compromisos que protagonizaron Toluca, Atlas, Rayados de Monterrey y Club América, será el turno de los dos equipos que finalizaron en lo más alto de la tabla general.

Tanto Chivas como Cruz Azul disputarán sus respectivos encuentros de ida en condición de visitante. El cuadro rojiblanco buscará hacer valer su condición de superlíder, mientras que La Máquina comenzará su camino hacia la obtención del bicampeonato del futbol mexicano.

¿Qué partidos de la Liguilla se juegan hoy 26 de noviembre?

Los encargados de abrir la jornada de este jueves serán Pachuca y Chivas, quienes se enfrentarán en el Estadio Hidalgo. Posteriormente, León recibirá a Cruz Azul en el Estadio Nou Camp con la intención de conseguir una ventaja de cara al partido de vuelta.

Estos son los horarios de los partidos de la Liguilla de este jueves 26 de noviembre:

Pachuca vs. Chivas: 19:00 horas | Estadio Hidalgo.

León vs. Cruz Azul: 21:10 horas | Estadio Nou Camp.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

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¿TV Azteca transmite algún partido de la Liguilla hoy 26 de noviembre?

A diferencia de lo que ocurrió con el encuentro entre Toluca y Atlas, Azteca Deportes no transmitirá ninguno de los dos partidos de la Liguilla de este jueves 26 de noviembre. Además, ninguno de los dos encuentros contará con transmisión por televisión abierta en México.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?

Los cuatro boletos a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se definirán durante el próximo fin de semana. América, Atlas, Chivas y Cruz Azul tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias en condición de local.

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs. Toluca | 19:00 horas.

Club América vs. Rayados de Monterrey | 21:10 horas.

Domingo 29 de noviembre

Chivas vs. Pachuca | 19:07 horas.

Cruz Azul vs. León | 21:00 horas.

Cabe recordar que, en caso de igualdad en el marcador global, el equipo que haya finalizado en una mejor posición en la tabla general de la fase regular conseguirá su boleto a las semifinales.