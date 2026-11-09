Esta fue la última vez que Chivas terminó como superlíder del futbol mexicano

La Jornada 16 del Apertura 2026 terminó con un sabor más amargo que dulce en el entorno de las Chivas de Gabriel Milito. El equipo perdió una ventaja con un jugador más en cancha, situación que perjudicó los planes del chiverío en cuanto a la misión de quedar en lo más alto de la clasificatoria. Por eso, se recuerda la última vez que los rojiblancos quedaron como superlíderes del futbol mexicano.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como superlíder de la Liga BBVA MX?

Aunque se quedaron muy cerca de lograrlo en el Clausura 2026, en la última fecha los Pumas de Efraín Juárez les arrebataron la cima. Por ello, la mala racha no se rompió, pues ya pasó más de una década desde la última ocasión en que las Chivas terminaron la fase regular de la liga mexicana en lo más alto. Situación que genera molestias severas por el resultado contra León.

Ante eso, el salto en el tiempo tiene que retroceder hasta el Apertura 2011, cuando el equipo alcanzó 30 unidades, mismas que que les permitieron la suma de un punto más que Cruz Azul. Es decir, fue hace 15 años la última vez que lo lograron, situación que espera de dos resultados en la Jornada 17 del Apertura 2026… para volver a ocurrir.

Para que las Chivas de Milito queden en lo más alto de la clasificatoria, el equipo requiere de un triunfo en el encuentro ante Cruz Azul. Y además, que América pierda o empate, pues los azulcremas (en caso dado de que rojiblancos y águilas empaten en puntos) tienen mejor diferencia de goles… lo que le daría la punta a los de Coapa.

¿Cuántas veces ha terminado Chivas como superlíder de la Liga BBVA MX?

Aquí se tendría que hacer una división desde la implementación de los torneos cortos en 1996-97. Y es que desde esa época, el conjunto tapatío solamente quedó en lo más alto en la temporada regular en dos oportunidades. En el ya mencionado Apertura 2011 fue la última ocasión y en el Clausura 2008 finalizaron con 33 unidades… otra vez con Cruz Azul (31 puntos) como su máximo perseguidor.

Ya instalados en el presente, Chivas va por el triunfo ante los celestes en la Jornada 17, esperando quedar en lo más alto y quitarse la malaria de la maldición del superlíder. Y es que en esas dos oportunidades que terminaron como superlíderes, se fueron en cuartos de final al caer con Querétaro en 2011 y con los Rayados en el Clausura 2008.