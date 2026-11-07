Rafa Márquez lo dejó fuera: el mexicano de 20 años que suma 6 goles en el Apertura 2026

La nueva convocatoria de la Selección Nacional para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf dejó varios nombres fuera de la lista. Entre las ausencias aparece un joven atacante de Santos Laguna que atraviesa uno de sus mejores momentos como profesional: el veracruzano Tahiel Jiménez, quien consiguió su sexta anotación del torneo durante la victoria ante Atlante.

Rafa Márquez presentó su convocatoria el 5 de noviembre con varios delanteros para enfrentar a Jamaica. Aunque el futbolista de la Comarca Lagunera registra actuaciones destacadas en las últimas jornadas, su nombre no apareció entre los elegidos para los compromisos del 14 y 17 de noviembre. La lista contempla jugadores como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Armando González y Jesús Corona.

Tahiel Jiménez El delantero de Santos suma 6 goles en el Apertura 2026. (Facebook: Club Santos)

Los delanteros que convocó Rafa Márquez

La lista oficial contempla a 28 futbolistas. Para el ataque, el entrenador eligió a Isaías Violante, Roberto Alvarado, Jesús Corona, Alexis Vega, Armando León, Julián Quiñones, Santiago Giménez y Armando González. La concentración comenzará el domingo 8 de noviembre en Mayakoba, Riviera Maya, antes del viaje a Kingston para disputar el primer encuentro.

El calendario contempla dos compromisos contra Jamaica. El primero será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, mientras que el segundo se disputará el martes 17 en Monterrey. Ambos encuentros corresponden a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La ausencia del atacante lagunero destaca por el momento que atraviesa con su club. Antes de la publicación de la convocatoria, el joven delantero ya había conseguido cinco anotaciones en sus dos primeras titularidades del certamen. Sin embargo, el cuerpo técnico optó por otras alternativas para cubrir la posición de centro delantero.

Los goles del delantero de 20 años

El hijo de Walter Jiménez consiguió su sexta anotación del campeonato durante la visita de Santos Laguna al Atlante, correspondiente a la Jornada 16. El encuentro terminó 2-0 a favor de los Guerreros en el Estadio Banorte.

Al minuto 67, Ezequiel Bullaude filtró un pase hacia el atacante veracruzano, quien aprovechó el espacio dentro del área y cruzó su disparo para superar al guardameta Óscar Jiménez. La anotación abrió el marcador y permitió que Santos tomara ventaja en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación.

El segundo tanto llegó al minuto 77, cuando Mauricio Cuevas encontró a Esteban Lozano dentro del área. El delantero aprovechó el servicio y definió para marcar el 2-0 definitivo. Con ese resultado, el conjunto lagunero alcanzó 25 puntos y subió provisionalmente al quinto puesto de la clasificación general.

El 12 de octubre, el juvenil consiguió un doblete ante Atlético de San Luis en el triunfo por 2-1. Cinco días después, marcó tres tantos frente a Querétaro en la victoria por 5-0, resultado que representó su primer triplete con el primer equipo. Con su aparición ante Atlante, alcanzó seis tantos en el campeonato.