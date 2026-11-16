Cruz Azul

depende de sí mismo para terminar como líder del Apertura 2026. Si vence a Chivas en la última jornada, llegará a 35 puntos y ningún equipo podrá alcanzarlo. El triunfo también dejaría al América sin posibilidades de arrebatarle el primer puesto, aunque las Águilas ganen su partido contra Tigres.

La Máquina visitará el Estadio Akron el domingo 22 de noviembre, a las 17:07 horas, después de vencer 3-2 a Tigres. Suma 32 puntos, dos más que Guadalajara y América, sus perseguidores inmediatos. Cruz Azul puede resolverlo en la cancha; los otros necesitan mirar resultados ajenos.

¿Qué necesita Cruz Azul para quedarse con el liderato del Apertura 2026?

Una victoria en Guadalajara elimina cualquier intento de otro equipo. Con 35 unidades, los cementeros asegurarían el primer lugar y la ventaja deportiva que concede esa posición en la Liguilla.

Sin embargo, el empate abre otra posibilidad. Cruz Azul terminaría con 33 puntos, pero América podría igualarlo si derrota a Tigres. En ese escenario, las Águilas partirían con ventaja por su mejor diferencia de goles: +15 frente al +11 que registra La Máquina antes de la jornada.

Una derrota tampoco sería un trpiezo cualquiera. Chivas alcanzaría 33 unidades y superaría a Cruz Azul, que permanecería con 32. América también tendría la oportunidad de rebasar a los celestes.

¿Por qué también importa el resultado de América contra Tigres?

América jugará el sábado 21 de noviembre, justo un día antes del encuentro en Guadalajara. Eso significa que Cruz Azul conocerá el resultado de su rival capitalino antes de saltar al campo.

Chivas, mientras tanto, tiene sus propias cuentas. Con 30 puntos, necesita ganar para superar a La Máquina y todavía podría depender de la diferencia de goles respecto al América.

El liderato ofrece una ventaja concreta en la fase final: disputar en casa los partidos de vuelta y, bajo los criterios aplicables de cuartos de final y semifinales, avanzar si el marcador global termina empatado.

El encuentro en el Akron no solo decidirá quién acaba arriba entre Cruz Azul y Guadalajara. También puede cerrar definitivamente la puerta del primer lugar al América.