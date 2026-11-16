El RÉCORD que Cruz Azul obtuvo y que ni Chivas, América o Pumas lograron en Liga MX

Los últimos dos años de Cruz Azul han sido, posiblemente, los mejores en las últimas décadas que el club ha tenido a nivel deportivo, pues más allá de los títulos existe un proyecto que ha reflejado resultados interesantes que han hecho de este equipo el más regular del país.

Y es que, hoy por hoy, el líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX goza de un performance por demás interesante que obtuvo a raíz de un récord que ni América, ni Chivas ni Pumas pueden presumir. ¿Quieres saber más respecto al logro alcanzado por Cruz Azul en estos años?

¿Cuál es el récord de Cruz Azul que ni Chivas, ni Pumas ni América tienen?

Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva de Cruz Azul el club ha disputado un total de seis torneos cortos. En esta cantidad de temporadas la Máquina no solo ha accedido a cada una de las Liguillas, sino que también ha hecho 32 puntos -o más- en la campaña regular.

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Este dato es aún más importante si se considera que, en este periodo de tiempo, Cruz Azul sumó 23 puntos más que las Águilas del América, 36 más que Chivas y 51 más que Pumas, institución a la que, dicho sea de paso, venció en la última temporada para consagrarse campeón de la Liga BBVA MX.

Finalmente, vale decir que ningún equipo mexicano había superado la barrera de los 32 puntos de forma consecutiva en seis torneos desde la instauración de las temporadas cortas, un récord más que habla de la constancia que Cruz Azul ha demostrado desde el 2024 a la fecha.

¿A cuántos puntos puede llegar Cruz Azul en el Apertura 2026?

Si Cruz Azul derrota a Chivas en calidad de visitante en la Jornada 17 del Apertura 2026 terminaría la temporada regular con 35 unidades, más de las que logró en el Clausura 2024, el Clausura 2025 y el Clausura 2026, torneo en el que logró el décimo título de Liga en su historia.