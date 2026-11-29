La eliminación del Club América a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026 podría significar el fin de un ciclo para algunos futbolistas. El conjunto dirigido por Guillermo Almada perdió por 2-0 en el Estadio Banorte y ahora todos los focos están puestos en la conformación del plantel de cara al Clausura 2027.

En este contexto, hay tres jugadores cuyo vínculo contractual con las Águilas finaliza en diciembre de 2026 y cuya continuidad todavía no está garantizada. Lo curioso es que uno de ellos fue titular ante Rayados, por lo que podría haber disputado sus últimos minutos con la camiseta azulcrema.

¿Qué futbolistas del Club América terminan contrato en diciembre de 2026?

Los tres futbolistas cuyo vínculo con el conjunto de Coapa llega a su fin en diciembre de 2026 son Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Raphael Veiga. Sin embargo, la situación contractual de cada uno de ellos es diferente.

Mientras que los dos mexicanos podrían convertirse en agentes libres en caso de no llegar a un acuerdo con la directiva azulcrema, el brasileño deberá regresar a Palmeiras si el América decide no adquirir su carta ni negociar una nueva cesión.

Cabe señalar que Raphael Veiga no pudo disputar la Liguilla del Apertura 2026 debido a una lesión en el hombro izquierdo, mientras que Dagoberto Espinoza no sumó minutos en el partido de vuelta ante Rayados.

Dagoberto Espinoza, Henry Martín y Raphael Veiga Los tres jugadores del América que terminan contrato en diciembre de 2026 (Azteca Deportes)

¿Henry Martín jugó su último partido con el América?

El capitán de las Águilas fue titular en el encuentro ante Rayados de Monterrey y permaneció dentro del terreno de juego hasta el minuto 64, cuando Guillermo Almada decidió sustituirlo por Miguel Borja.

El propio Henry Martín confirmó en octubre de 2026 que su contrato finaliza en diciembre y que ya había mantenido conversaciones con la directiva para extender su vínculo. Además, el delantero mexicano manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de retirarse en el América.

Incluso Emilio Azcárraga se mostró optimista respecto a la continuidad del atacante. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente su renovación, por lo que el encuentro ante Rayados podría haber sido el último de Henry Martín como futbolista azulcrema.

Henry Martín Liga BBVA MX Apertura 2026 Pumas UNAM vs America Henry Martin celebrates his goal 1-2 of America during the 16th round match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Mexico City, Mexico. (Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar)

¿Qué pasará con Raphael Veiga y Dagoberto Espinoza?

En el caso de Raphael Veiga, el mediocampista brasileño tiene contrato con Palmeiras hasta 2028 y su préstamo con las Águilas finaliza el próximo 31 de diciembre. Su continuidad dependerá de las negociaciones entre ambas instituciones, aunque su regreso al futbol brasileño es uno de los escenarios más probables.

Por su parte, Dagoberto Espinoza es uno de los futbolistas surgidos de las fuerzas básicas del Club América que recibió oportunidades bajo las órdenes de Guillermo Almada. El lateral mexicano de 22 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con los registros de Sofascore.

Ahora, la directiva azulcrema deberá resolver el futuro de los tres futbolistas mientras trabaja en la conformación del plantel que afrontará el Clausura 2027 de la Liga BBVA MX.