Chivas y Cruz Azul se mantienen como los únicos equipos capaces de finalizar como líderes del Apertura 2026 tras los partidos más recientes de la Jornada 17. Ambos se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron. La Máquina llega como único puntero con 32 puntos, dos más que el Guadalajara, por lo que le basta con empatar para asegurar el primer lugar.

Por otro lado, Chivas está obligado a ganar si quiere finalizar primero en la tabla general. El panorama cambió con la reciente derrota del América por 1-0 ante Tigres en el Estadio Universitario. Juan Brunetta marcó de tiro libre para los locales en los minutos finales del encuentro y dejaron a las Águilas sin posibilidades de pelear por el liderato, finalizando su camino por la primera fase con 30 unidades.

¿Qué necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026?

El equipo de Gabriel Milito necesita vencer a Cruz Azul por cualquier marcador. Con un triunfo en casa, el Guadalajara llegaría a 33 puntos y superaría por uno a La Máquina. El Rebaño viene de empatar 1-1 con León en el Nou Camp y acumula ocho victorias, seis empates y dos derrotas en el torneo.

Si empata en el Akron, Chivas quedará segundo con 31 unidades. Una derrota lo dejaría tercero, igualado con América en 30 puntos y por debajo de las Águilas por diferencia de goles.

Chivas rumbo al título de la Liga MX ¿Quién es el enemigo de Chivas para ser campeón de Liga MX? (x: Chivas)

¿Qué necesita Cruz Azul para asegurar el liderato?

A Cruz Azul le alcanza con sumar un punto en el Akron. Si empata, terminará primero con 33 unidades. Si gana, cerrará la fase regular con 35. Si pierde, el equipo de Joel Huiqui se quedará con el segundo puesto gracias a los 32 puntos que ya tiene.

La Máquina llega con cinco triunfos consecutivos. En su último compromiso venció 3-2 a Tigres en el Estadio Universitario, la misma cancha en la que América quedó fuera de la pelea por el primer lugar.

Cruz Azul busca cerrar una operación top con un crack antes del mercado de fichajes (Foto: X / Cruz Azul)

¿A quién enfrentará el líder del Apertura 2026 en la Liguilla?

Quien termine primero se medirá con Pachuca en cuartos de final y disputará la vuelta en casa. El segundo lugar enfrentará a León y el tercero se cruzará con Rayados de Monterrey. Si una serie de cuartos termina empatada en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general.