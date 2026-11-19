El telón de la fase regular del Apertura 2026 cae con un enfrentamiento de alto voltaje que pone en juego mucho más que tres unidades en la tabla general. Las Chivas llegan a este compromiso decisivo con la ilusión intacta de asaltar la cima de la clasificación, pero para lograrlo deberá superar una barrera psicológica y deportiva que los atormenta desde hace tres años.

Enfrente estará el superlíder Cruz Azul, un rival que ha impuesto una hegemonía absoluta en los duelos directos recientes y que representa el obstáculo más complejo para las aspiraciones rojiblancas antes de entrar a la Liguilla.

Nueve partidos sin victoria: el dominio de Cruz Azul sobre Chivas

La estadística reciente refleja una superioridad abrumadora por parte del conjunto cementero cada vez que cruza caminos con el Rebaño Sagrado. Actualmente, Chivas acumula nueve encuentros consecutivos sin poder derrotar a Cruz Azul, una racha adversa que incluye tanto compromisos de fase regular como eliminatorias directas en instancias de Cuartos de Final y Semifinales.

Durante este lapso de tres años, La Máquina inclinó la balanza a su favor con un saldo de siete victorias y apenas dos empates, demostrando un dominio táctico que el conjunto tapatío urge revertir. Conseguir los tres puntos en esta jornada 17 no solo cortaría de raíz esta mala inercia, sino que, combinado con un tropiezo del América, catapultaría al Guadalajara hasta el primer puesto del campeonato.

Así fue la última victoria de Chivas frente a Cruz Azul

Para encontrar la ocasión más reciente en la que el Guadalajara celebró un triunfo frente a los celestes, hay que retroceder hasta el Apertura 2023. Aquella noche en la cancha del Estadio Akron, el encuentro se mantuvo cerrado y tenso hasta los instantes finales, cuando el canterano Yael Padilla apareció en la última jugada del compromiso para firmar el único tanto del partido y desatar la euforia en la tribuna.

Desde aquel festejo agónico, la historia entre ambas instituciones cambió radicalmente de rumbo. Hoy, en el cierre del Apertura 2026, el equipo tapatío tiene la oportunidad inmejorable de escribir un nuevo capítulo, dejar atrás los fantasmas del pasado y confirmar su candidatura al título venciendo al rival más difícil de su historial reciente.