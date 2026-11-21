Los Tigres de la UANL se despiden este sábado 21 de noviembre del Apertura 2026 en un partidazo ante las Águilas del América, encuentro en el cual sufren la sensible baja del delantero mexicano Guillermo “Memote” Martínez por lesión.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich presentó la convocatoria para afrontar su último compromiso del torneo en donde destacó la ausencia del exjugador de los Pumas de la UNAM, aunque no se destacaron los detalles de la lesión.

De esta manera, los Tigres solamente contarán en la delantero con el atacante uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre, en un encuentro en donde los universitarios ya no se juegan más que los tres puntos y la posibilidad de arruinarle a las Águilas su aspiración de ser el líder general del certamen.

Los números de Guillermo Martínez con Tigres en el Apertura 2026

En el presente Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el “Memote” Martínez ha cosechado una cifra de dos goles y una asistencia en 7 partidos jugados, 5 de ellos como titular, y aunque no son números sobresalientes, ha sido uno de los jugadores constantes de Tigres en la recta final del torneo.

Por su parte, el “Búfalo” Aguirre que apunta a ser el titular en el Volcán esta noche, suma tres goles y una asistencia en 14 partidos disputados.

Tigres vs América, ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre Tigres y América este sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México a través del canal 7 de televisión abierta y el sitio web de aztecadeportes.com.