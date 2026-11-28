Toluca se enfrenta a Atlas este sábado en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX, pero antes de ese importante juego, han recibido una importante notificación de parte de la misma FIFA.

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Y es que Toluca está calificado a la Copa Intercontinental, y con la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, se conocía a otro invitado del torneo y también al rival del cuadro de Antonio Mohamed, que estaba con un ojo en los Cuartos de Final y otro ojo en ese importante encuentro que se tiene que ir planeando.

Palmeiras, derrota a Estudiantes y va a la Copa Intercontinental, donde se enfrentará a Toluca

Ramon Sosa anotó al minuto 52 de la Final que se celebró en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, y con ese gol solitario logró derrotar al equipo argentino de Estudiantes.

En el papel Estudiantes fue mejor con 12 acercamientos a gol ante 7 del Palmeiras, pero no logró anotar, lo que sentenció el marcador por la efectividad de los brasileños.

Toluca, conoce a su rival en la Intercontinental

El encuentro de los Diablos ante el tradicional equipo de Palmeiras de Brasis, va a jugarse el próximo miércoles 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad, ubocado en la capital Doha en Qatar.

Toluca así tiene dos temas muy importantes en el aire, considerando ese reto de la Intercontinental, que para ese encuentro lleva el nombre de Derbi de las Américas.