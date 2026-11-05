ÚLTIMO MINUTO: el REFUERZO extranjero que tendrá América para enfrentar a Pumas en la Jornada 16 de Liga MX

El partido de América en contra de Pumas, de la Jornada 16 de la Liga MX, tendrá por el lado de las Águilas, la novedad de Alejandro Zendejas, el 10 del equipo de Guillermo Almada que emerge como una especie de refuerzo para uno de los partidos más intensos de todo el torneo mexicano.

La estadística que explica por qué Guillermo Almada le cambió la cara al América

América visita a Pumas este sábado 7 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, terreno en el que los azulcremas buscan los tres puntos para seguir luchando por el liderato general en este Apertura 2026 de la Liga MX.

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Para echar a andar ese plan, recuperan tras dos jornadas a Alejandro Zendejas, el 10 de Almada, quien se lesionó en la goleada ante Atlas en el Jalisco, pero ahora lo recuperan, aunque quizás no logren usarlo desde el inicio del partido para dosificar su desgaste en un juego, que seguramente será exigente.

Y es que un Clásico Capitalino no solo disputa tres puntos en un torneo, también se expone el orgullo de los equipos y la pasión de los aficionados.

América recupera a Zendejas, pero pierden a Brian Rodríguez

Alex Zendejas, luego de su lesión muscular de hace dos fechas, vuelve a la convocatoria del Ame y será un dolor de cabeza para los Pumas en este compromiso.

Pero en contraste, los que permanecen como líderes en el Apertura 2026 de Liga MX con 29 unidades, no podrán considerar a Brian Rodríguez que por lesión se ausentará casi tres semanas y volvería en el marco del arranque de la Liguilla de este certamen.

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¿Cuándo y a qué hora se jugará Pumas ante América?

Los Pumas llegan como el décimo lugar con 20 puntos en contra de América que es el primero de toda la competencia con 29 unidades.