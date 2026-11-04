Triple empate en la cima de Liga MX: qué dice el reglamento para definir al líder entre América, Cruz Azul y Chivas

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX está cerrando de manera dramática, no solo por encontrar a los ocho invitados a la Liguilla, también en la cima en donde antes de la Jornada 16, tres equipos están pelendo por el liderato máximo y así es como se voltea a ver el reglamento para conocer los lineamientos en caso de empate.

Luego de 15 jornadas jugadas en el Apertura, 2026, América, Chivas y el Cruz Azul están empatados en el liderato con 29 puntos cada uno, pero las Águilas son las que están ubicadas en el primer escalón y es por la diferencia de goles logrados hasta ahora, por lo que al tener un +15, superan tanto al Rebaño como a Cruz Azul.

Te podría interesar: Delantero mexicano, sería la sorpresa en el próximo llamado de la Selección Mexicana

Los de Milito, tienen ese sentido, una diferencia de +11 goles y el Cruz Azul de Joel Huiqui se destaca con un +10 goles hasta estas alturas, de ahí que aunque Cruz Azul también tenga 29 unidades, es el tercero de todo el certamen.

Restan un par de jornadas y si los tres equipos vencen en sus compromisos, estarán cerrando de manera espectacular, además concentrando a las tres aficiones con mayor número de seguidores en el país. En sus respectivos partidos que restan una goleada puede cambiar los papeles para alguno de los equipos y crear una brecha que sea difícil de superar, pero también si por ahí Atlas gana sus dos partidos y los otros equipos llegan a tener caídas inesperadas, podría ser que los Rojinegros con 27 unidades se coloquen como los líderes de la competencia.

¿Qué criterios de desempate para ser líder del torneo, existen en Liga MX?

Además de la diferencia de goles, otros criterios en casos más extremos, son la mayor cantidad de goles anotados, los goles anotados como visitantes, la posición en la tabla de fair play y en un caso insólito la posición en la tabla de cociente.

Te podría interesar: Resultados y tabla de posiciones en Champions League tras los partidos de Jornada 4

Sigamos juntos, luchando por nuestros objetivos. Queda mucho por delante y vamos por todo, Águilas. 🦅💪 https://t.co/0W9xA3Y0ym — Club América (@ClubAmerica) November 4, 2026

¿Qué partidos le resta a América, Chivas y Cruz Azul en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

A continuación, se enlistan los juegos que por equipo les queda en este torneo, destacando que en la fecha 17 del Apertura 2026 de Liga MX, Chivas recibe a Cruz Azul, por lo que en ese sentido cualquiera que sea el resultado terminará impactando en la cima, pues el que gane sumará de a tres y se colocará por encima, y un empate dejaría libre el camino a América o hasta a los Rojinegros.

Ese último enfrentamiento tendrá así un sabor a Liguilla que es de esperarse con suspenso pues quizás es de los torneos con puntajes y equipos más cerrados.

Pumas vs América | sábado 7 de noviembre

Tigres vs América | sábado 21 de noviembre

León vs Chivas | domingo 8 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | domingo 22 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul | sábado 7 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | 22 de noviembre

Te podría interesar: Muere el ex jugador y periodista Carlos Albert a los 83 años