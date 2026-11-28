Hernán Crespo se quedó en la orilla en su primer torneo como entrenador de Atlas, perdiendo en Cuartos de Final en contra del Toluca; aunque se ha anunciado que su proceso será largo, existe un motivo que podría dejarlo lejos de la Academia.

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El Atlas, con su nueva directiva tiene un proceso en el que no ha estado a consideración la salida de Crespo, para respetar un plan a largo plazo, pero este descalabro y una tentativa oferta de un club de abolengo de Brasil podrían cambiar la historia.

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Y es que en el tema de entrenadores, también el futbol de estufa se enciende en el invierno y ha comenzado a crecer el rumor de un posible retorno de Crespo hacia el Sao Paulo, donde trabajó en dos procesos y dejó números positivos.

Crespo y sus palabras sobre continuidad en el Atlas

Hace unas semanas, en el marco de la presentación del nuevo estadio de Atlas, el entrenador de los académicos Crespo, terminó con rumores, pues recalcaba que todo lo que Grupo Prodi estaba haciendo, estaba integrado a un plan junto a él como entrenador.

Afirmó que esa seriedad, las inversiones en la mesa y lo atractivo del proyecto lo hacían pensar solamente en Atlas y que así sería en tanto el equipo así lo quisiera.

Parece que de su parte no hay intenciones de irse, aunque siempre una gran oferta y un gran objetivo podrían cambiar la historia y quizás es lo que haría Sao Paulo.

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