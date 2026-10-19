LIGUILLA AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título si HOY domingo 18 de octubre terminara la fase regular del Apertura 2026

Se empieza a saborear la liguilla del Torneo Apertura 2026 tras 12 jornadas de la fase regular disputadas. Las Águilas del América parece que tienen su boleto sellado a la disputa del título gracias a sus 24 puntos sumados y de momento, son líderes de la competición. Los Diablos Rojos del Toluca y el Atlas de Guadalajara completan el podio y parece muy complicado no verlos en la liguilla. Sí hoy se acabra la fase regular, no estaría Pumas ni los equipos de Nuevo León; Tigres y Rayados de Monterrey.

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Una de las grandes sorpresas del semestre es Gallos Blancos de Querétaro, a pesar de su dura caída ante Santos Laguna hace unas horas, el equipo albiazul está asentado en el sexto lugar de la general. Por otro lado, la Máquina Celeste de Cruz Azul goleó en casa a Bravos de Juárez y depende de si mismo para ir por el bicampeonato del futbol mexicano.

Posibles cruces si terminara hoy la fase regular

América (1°) vs Santos (8°)

Toluca (2°) vs León (7°)

Atlas (3°) vs Querétaro (6°)

Chivas (4°) vs Cruz Azul (5°)

Tabla general actual (del 1 al 8)

América — 24 puntos (11 partidos) Toluca — 21 puntos (12 partidos) Atlas — 21 puntos (12 partidos) Chivas — 20 puntos (12 partidos) Cruz Azul — 20 puntos (12 partidos) Querétaro — 20 puntos (11 partidos) León — 18 puntos (12 partidos) Santos — 16 puntos (12 partidos)

Cabe destacar el pelotón que viene por detrás de Santos Laguna, Xolos de Tijuana, Pumas y Puebla tienen 16 unidades (peor diferencia de goles) además de que una victoria ante Rayados de Monterrey hoy ante los Tuzos del Pachuca quita a los Guerreros y pone a la Pandilla en la liguilla.

Finalmente, veremos un partidazo desde Torreón a media semana cuando justamente el Club Universidad Nacional visite al equipo más enrachado de la liga par ver quien se queda con tres unidades vitales en sus respectivas aspiraciones.