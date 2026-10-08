Lionel Messi: Las mejores series y películas que puedes ver en su paso con la Selección de Argentina

El pasado martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi disputó su último partido con Argentina al anunciar su retiro de la Selección. El atacante decidió ponerle fin dejando un total de 208 juegos disputados en los que logró marcar 126 goles y un total de 69 asistencias en 17,210 minutos en el terreno de juego en los que logró ganar el Mundial 2022, ser bicampeón de Copa América y conseguir el oro olímpico.

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Messi es un jugador que ha provocado que muchos lo consideren como el mejor futbolista del mundo y el mejor de la historia. Esa perspectiva ha provocado que le hagan muchas películas y series aun siendo un futbolista activo.

Gracias a sus logros con la Selección de Argentina, realizaron varias series y películas que muestran su paso portando la albiceleste, celebrando sus triunfos y mostrando esos momentos tensos. Es por eso que aquí te dejamos dos series y una película que debes de ver para seguir disfrutando de Lionel Messi.

Las series y la película que debes de ver de Lionel Messi con la Selección de Argentina

Sean eternos: Campeones de América: una miniserie que tiene tres capítulos en los que muestran la intimidad de la Selección de Argentina con 45 días de concentración, disputando la Copa América 2021 que se jugó en Brasil. Con discursos de Messi, la preparación, entrenamientos y declaraciones de Scaloni, Di María, De Paul, Dibu Martínez y Paredes. La puedes ver por Netflix.

El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend): Una serie de 4 episodios que recorre el paso de Lionel Messi por cinco mundiales disputados (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), su retiro de 2016 y lograr ganar en Qatar 2022. Declaraciones del delantero, compañeros de la Selección, periodistas, aficionados y familia. Una serie diferente que es narrada por el mismo Messi.

Una serie que puedes disfrutar por Apple TV.

Elijo creer: es un documental con duración de 1h 36 minutos sobre el recorrido que tuvo el equipo en Qatar, con voz en off de Ricardo Darín, testimonios de Messi, Dibu Martínez, De Paul, Otamendi, Di María, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Molina y Montiel. Producida por la AFA por lo que tiene diferentes escenas exclusivas de la intimidad del equipo. La puedes ver por HBO MAX.



