De Babe Ruth a Michael Jordan: los cinco jerseys deportivos más caros de la historia

Una camiseta de Babe Ruth encabeza las ventas millonarias de jerseys deportivos con 24.12 millones de dólares. Detrás aparecen tres prendas de Michael Jordan utilizadas en las Finales de la NBA de 1998 y la que Diego Maradona vistió contra Inglaterra en México 1986. Son cinco piezas cuya historia explica precios extraordinarios.

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El movimiento más reciente ocurrió el 12 de octubre de 2026: un jersey de Jordan alcanzó 14 millones de dólares mediante una venta privada gestionada por Hunt Auctions. Su comprador fue Ron Firman, inversionista inmobiliario de Florida.

A Michael Jordan jersey from the 1998 NBA Finals has sold for $14 million. https://t.co/4IHlEFaoJ1 — Breaking911 (@Breaking911) October 12, 2026

¿Cuáles son los cinco jerseys deportivos más caros vendidos?

1. Babe Ruth: 24.12 millones de dólares. Lo utilizó con los Yankees durante la Serie Mundial de 1932, cuando conectó su célebre jonrón ante los Cubs. Heritage Auctions lo vendió en agosto de 2024.

2. Michael Jordan: 14 millones. La camiseta corresponde al segundo partido de las Finales de 1998 frente a Utah Jazz. Jordan anotó 37 puntos y Chicago empató aquella serie.

3. Michael Jordan: 12.26 millones. Otra camiseta de esas mismas Finales, utilizada en el tercer encuentro, fue vendida en septiembre de 2026 mediante JOOPITER.

4. Michael Jordan: 10.09 millones. Sotheby's subastó en 2022 el jersey del primer partido de las Finales de 1998, temporada del sexto campeonato de Chicago.

5. Diego Maradona: 9.28 millones. La camiseta argentina del partido contra Inglaterra en los cuartos de final de 1986, donde marcó la Mano de Dios y el Gol del Siglo, fue vendida por Sotheby's en 2022.

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¿Por qué una camiseta usada puede costar millones?

La procedencia pesa tanto como el nombre del deportista. Los compradores buscan pruebas que vinculen una prenda con un partido específico: fotografías, costuras, marcas de uso y una cadena documentada de propietarios.

El caso de Ruth es revelador. Su jersey había alcanzado 940 mil dólares en 2005, cuando todavía no existía una identificación concluyente con aquel histórico jonrón. La posterior verificación fotográfica multiplicó su valor.

También importa distinguir una subasta pública de una venta privada: ambas pueden establecer precios conocidos, pero no funcionan bajo las mismas condiciones. La memoria deportiva también se compra, literalmente.