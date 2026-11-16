Los Baltimore Ravens buscarán aprovechar que Los Angeles Chargers son el peor equipo de la Temporada 2026 de la NFL y propinarles una nueva derrota este lunes 16 de noviembre en partido que cierra la actividad de la Semana 10 a disputarse en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore.

Baltimore llega a este partido con una marca de cuatro victorias y cinco derrotas, mientas que los Chargers han perdido todos los ocho encuentros que han disputado en la campaña que los califica como el peor equipo de la temporada.

M&T Bank Stadium, el estadio donde se juega el Chargers vs Ravens

Este encuentro por el Monday Night Football se juega en el M&T Bank Stadium, ubicado en Baltimore, por lo que el equipo de los Ravens es quien cuenta con la ventaja de la localía. El estadio cuenta con una capacidad de 70,745 espectadores y abrió sus puertas en 1998, por lo que tiene 28 años de historia.