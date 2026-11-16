La noche del 21 de noviembre de 2022, cuando el reloj del entonces Estadio Azteca agonizaba y la paliza de los San Francisco 49ers 38-10 sobre los Cardinals de Arizona era un trámite consumado, un joven de rostro imberbe y número 13 en el dorsal trotó hacia el centro del campo. Nadie en las gradas coreó su nombre. La mayoría de los 78 mil aficionados apenas sabía que aquel muchacho había sido elegido con el turno 262 del Draft, el último peldaño reservado para el llamado Mr. Irrelevant. Con ocho minutos en el reloj, Brock Purdy entró solo para entregar el balón e hincarse un par de veces, sumando tres yardas terrestres en una estadía tan fugaz como anónima.

Cuatro años después, la NFL vuelve a la Ciudad de México tras una pausa obligada por la cirugía mayor que transformó el Coloso de Santa Úrsula en el renovado Estadio Banorte de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El inmueble presume un nuevo campo híbrido, iluminación de última generación, pantallas renovadas, conectividad mejorada y zonas de hospitalidad de primer nivel. Sin embargo, ninguna obra arquitectónica compite con la metamorfosis de Purdy.

Aquel suplente que miraba desde la banca cómo Jimmy Garoppolo dirigía la orquesta en 2022 hoy aterriza en la capital mexicana como el dueño absoluto de los controles de San Francisco y uno de los quarterbacks de campo mejor pagados del planeta.

De Mr Irrelevant a Millonario

El salto económico retrata la dimensión del fenómeno. En 2022, su salario base apenas rozaba los 709 mil dólares anuales, una cifra casi simbólica dentro de los estándares de la liga. En mayo de 2025, la gerencia de los 49ers estampó su firma en una extensión de cinco años y 265 millones de dólares, con 181 millones garantizados. Con un promedio de 53 millones por temporada, Purdy pasó de ser la última selección del reclutamiento colegial a instalarse en el quinto escalón salarial de toda la NFL.

El camino entre ambas visitas a territorio mexicano parece sacado de un guion cinematográfico. Apenas dos semanas después de aquella breve aparición en Santa Úrsula, una lesión de Garoppolo abrió la puerta que Purdy jamás volvió a cerrar. Desde entonces, cargó con el peso de una franquicia histórica, disputó el Super Bowl LVIII llevando al límite a los Chiefs en tiempo extra, superó el centenar de pases de anotación en su trayectoria y se consolidó como el motor de una ofensiva que hoy marcha con marca de 8-1 en la temporada 2026.

A diferencia de aquella exhibición unilateral ante Arizona en 2022, el compromiso del domingo 22 de noviembre tiene auténtico aroma a playoffs. Los 49ers y los Vikings de Minnesota chocan en la Semana 11 como dos protagonistas directos de la Conferencia Nacional en un duelo que puede inclinar la balanza rumbo a la postemporada y la lucha por descansar en la primera ronda.

Apenas hace unas horas, en la frenética victoria de 46-40 sobre los Cowboys en Dallas, Purdy completó 22 de 28 envíos para 389 yardas y tres anotaciones sin intercepciones, firmando un índice de pasador de 154.5. En lo que va de la campaña, presume un 70.1 por ciento de efectividad y 20 envíos a las diagonales.

Crece la afición de 49ers en México

El aterrizaje de Purdy ocurre en el momento más dulce de la relación entre San Francisco y el público mexicano. Desde aquel juego de 2022, la base de seguidores de los 49ers en el país creció más de 100 por ciento por ciento según mediciones de la propia NFL, consolidándose durante cinco años consecutivos como el equipo con mayores ventas en la tienda oficial de la liga en México. Un vínculo que echó raíces en octubre de 2005, cuando San Francisco y Arizona inauguraron los partidos internacionales de temporada regular fuera de Estados Unidos ante 103 mil 467 espectadores en este mismo recinto.

El regreso forma parte de un nuevo acuerdo plurianual que garantiza juegos de temporada regular en la Ciudad de México hasta 2028, dentro de una ofensiva internacional de la liga que contempla nueve encuentros fuera de Estados Unidos en 2026. Para los 49ers, uno de los diez clubes con derechos de comercialización en territorio mexicano a través del Programa de Mercados Globales, el partido representa la culminación de años de trabajo constante con clínicas de futbol bandera, eventos comunitarios y cercanía con la afición local.

It's cinema se dice en Texas, es cine se dice en México 🎞️



La victoria y la fiesta en La Casa de los Fieles en 37 segundos.#FTTB pic.twitter.com/ud6HZTrBP1 — 49ers en Español (@49ersESP) November 16, 2026

La fiesta en Santa Úrsula tendrá además sello tricolor dentro y fuera del emparrillado, con la banda regiomontana The Warning encabezando el espectáculo de medio tiempo y un homenaje especial a la selección nacional femenina de flag football, clasificada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El domingo, cuando salga del túnel hacia el césped del Estadio Banorte bajo ese marco festivo y con boleto de postemporada en juego, Brock Purdy ya no será el novato invisible que entró a consumir los segundos basura de un partido resuelto. Esta vez los reflectores lo seguirán desde el calentamiento, respaldado por una chequera multimillonaria, experiencia de Super Bowl y la certeza de que, en el mismo lugar donde alguna vez tuvo que hincarse para cerrar la noche, hoy le pertenece el escenario completo.