Este viernes 13 de noviembre, Guatemala recibe a Canadá en el único paratido de la Concacaf Nations League 2026-27 calendarizado para este día en la Liga A. El encuentro representa una oportunidad histórica para el equipo dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, que disputará por primera vez los cuartos de final del torneo regional y buscará dar el primer golpe ante uno de los combinados más fuertes de la zona.

El partido de ida comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala. La eliminatoria se resolverá el próximo lunes 16 de noviembre en Toronto.

Tena consiguió colocar a Guatemala entre las ocho mejores selecciones de la competencia después de terminar como líder del Grupo B, con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. El equipo centroamericano anotó nueve goles y recibió solamente tres durante la fase de grupos.

El entrenador mexicano tiene ahora una oportunidad para consolidar el crecimiento de una selección que se quedó cerca de alcanzar el Mundial de 2026 y que busca competir contra las principales potencias de Concacaf.

La misión no será sencilla. Canadá, dirigida por Jesse Marsch, llegó directamente a esta instancia por su posición en el ranking regional y cuenta con futbolistas de experiencia internacional, entre ellos Alphonso Davies.

Battling for a place in the CNL Finals 🇬🇹🇨🇦 pic.twitter.com/JEHpxeBYGg — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 13, 2026

¿Qué otros partidos se jugarán en la Concacaf Nations League este viernes 13 de noviembre?

La actividad de la Nations League forma parte de una semana determinante para las principales selecciones de la región. El jueves comenzó la ronda de cuartos de final con el empate sin goles entre Curazao y Panamá, en Willemstad. La selección canalera dejó abierta su eliminatoria y tendrá que resolverla en casa el domingo 15 de noviembre.

Este sábado 14 de noviembre llegará el turno de los otros dos enfrentamientos de cuartos de final: Estados Unidos visitará a Haití en Miami, mientras que México jugará ante Jamaica en Kingston en un partido que será transmitido por TV Azteca.

La Selección Mexicana, vigente campeona de la competencia, buscará encaminar su clasificación al Final Four bajo la dirección de Rafa Márquez. Estados Unidos, por su parte, intentará superar a una selección haitiana que también consiguió avanzar desde la fase de grupos.

Calendario de los cuartos de final:

Fecha Partido Jueves 12 Curazao 0-0 Panamá Viernes 13 Guatemala vs Canadá Sábado 14 Haití vs Estados Unidos Sábado 14 Jamaica vs México

Los partidos de vuelta se disputarán entre el 15 y el 17 de noviembre. Los cuatro ganadores avanzarán a las finales de la Nations League, programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro 2027.