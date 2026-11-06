Un posteo de la Desert Diamond Arena, recinto ubicado en Arizona, ha revelado que Lucha Libre AAA tendrá un evento especial que sucederá en el marco de Royal Rumble y que también tendrá mucho qué ver con la celebración del Rey de Reyes, todo esto previsto para el viernes 5 de febrero.

La agenda de WWE consiste OFICIALMENTE en celebrar el 6 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el magno evento de Royal Rumble, el cual está apenas un escalón abajo de Wrestlemania y en donde la Batalla Real y las luchas de campeonato son el principal interés. Con la cercana relación que se ha forjado con la AAA, es altamente probable que aparezcan gladiadores en esa velada.

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Pero no solo la fiesta será en Royal Rumble, pues la Desert Diamond Arena, que es el complejo donde juegan los Suns de la NBA, ha anunciado a través de redes sociales que el viernes 5 de febrero tendrán un doble evento.

AAA y Smack Down, en un mismo día, en un mismo lugar: 5 de febrero en Arizona

Como dicen por ahí: Difícil de creer... pero es verdad, la Desert Diamond se ha adelantado y en su cartelera ha anunciado algo que pone de cabeza a los aficionados, pues no será un día de fiesta de wrestling en la ciudad, sino dos días y con ambiente y estilo mexicano y local.

JUST ANNOUNCED: As part of Royal Rumble weekend in Glendale, Desert Diamond Arena will host a double event on Friday, February 5, featuring both Friday Night SmackDown and AAA Road to Rey de Reyes. Onsale & ticketing information coming soon. pic.twitter.com/eXDkp7YVGv — Desert Diamond Arena (@DDArenaAZ) November 2, 2026

La Arena, explicó que como parte del Fin de semana de Royal Rumble, habrá el viernes 5 de febrero, la transmisión EN VIVO de Smack Down como ocurre todos los viernes, pero además reveló que otro evento, posiblemente realizado más temprano o quizás después de Smack Down, será de Lucha Libre AAA.

Ese evento de AAA será Road to Rey de Reyes 2027, por lo que habría también emoción y la confirmación de luchas para ese evento importante, por lo que habría en escena en el ring ese viernes, una baraja muy amplia de luchadores y algo nunca antes visto.

La Desert Diamond recalcó que la información complementaria así como la venta de boletos se informará a la brevedad para los interesados en acudir a Smack Down y AAA el viernes 5 de febrero en Glendale, Arizona.