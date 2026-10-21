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Ángel Garza y Arez, se lanzan con todo contra Hijo de Fishman: “Hay límites que no se deben cruzar. Y la muerte de un compañero no es material”

Hijo de Fishman amedrentó a réferi días después del altercado en el que le quitó la vida al réferi Búho; tras ese nuevo movimiento Ángel Garza no dudo en dar su opinión.

angel garza hijo de fishman luchador

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El luchador Hijo de Fishman ha regresado a las arenas de lucha libre en últimos días, luego de librar la cárcel ante la muerte del réferi El Búho en la que él estuvo implicado al aplicarle un package piledriver de lleno contra la lona de una arena en Hidalgo. Con el paso de los días se creyó que posiblemente el movimiento lo iba a sacar de su repertorio al haber sido mortal, pero sorprendentemente lo ha vuelto a usar y también ha amedrentado a un nuevo réferi con ese castigo, lo que encendió a dos luchadores que se lanzaron sobre Fishman: Ángel Garza y Arez.

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Sucedió en la Arena San Juan Pantitlán, donde Hijo de Fishman arremetió contra un réferi y lo atrapó en forma de pachage piledriver; si bien no lo realizó, sí se ganó muchos señalamientos pues ese castigo tuvo un descenlace mortal ante un compañero como fue el Búho y que además era una persona de las tercera edad.

Días antes, en una conferencia de prensa oficial, el mandamás de la lucha libre en la Ciudad de México, EL FANTASMA exigió que hubiera respeto ante el réferi que es al autoridad en el ring.

Puede haber una interpretación de que solamente amenazó con hacer el castigo y en realidad no lo iba a someter, lo que en sí ha generado la furia de Ángel Garza quien pide no sacar provecho después de esa situación, con algo que fue tan penoso como una muerte.

"Hay límites que no se deben cruzar. Y la muerte de un compañero no es material para generar reacciones, aplausos ni publicidad. ¡RESPETEN!", comentó Ángel Garza quien actualmente forma parte de una nueva versión de Los Perros del Mal.

Esas imágenes hicieron enojar al luchador familar del fallecido Héctor Garza quien además sostuvo que debía haber "respeto por el señor que en paz descanse, que era un compañero más de esta industria".

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Arez se suma a los reclamos y denuncia la falta de respeto

El luchador Arez lanzó al igual que Garza un duro reclamo y dijo no aceptar que Fishman usara ese recurso como una forma de llamar la atención de la gente en la arena de lucha libre.

"Pero de verdad tiene que hacer esto", se preguntó Arez y agregó que "ahora el haber pasado por ese accidente lo hará parte de su gimmick (movimientos para llamar la atención??".

Sin pelos en la lengua, Fishman no aguantó más y soltó la frase "que falta de respeto y sentido común tiene este cabr0n".

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