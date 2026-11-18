Pagano, luchador mexicano de la AAA, tuvo un espeluznante impacto el sábado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, recinto en el que al ejecutar un castigo aéreo sobre Murder Clown, se fue de largo y cayó con la cadera y espalda baja sobre una mesa rigida, resultado en un vuelo espectacular pero fallido pues no llegó a castigar al rival.

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Pagano en ese combate, tenía cuentas pendientes con Murder Clown, y con sus manos de 100 kilos y 1.90 de estatura fabricó un mortal hacia el frente, entre segunda y tercera cuerda.

En la evolución existen dos posibilidades, una que Pagano haya tomado mucha velocidad con lo que hizo imposible que Murder Clown recibiera al luchador en el aire, pasando a una importante velocidad.

O bien, que Murder Clown no estaba en el punto correcto o Pagano tomó la dirección equivocada.

Además de esa especulación, en redes sociales sobre el video, los aficionados han juzgado que fue error de Murder Clown y en otros casos creen que Paganó se equivocó y en su vuelo Murder intentó salvarlo de un accidente brutal.

Las opiniones de aficionados, sobre el castigo de Pagano que terminó en un impacto sobre una mesa.

Un usuario analizó el vuelo de Pagano, y lanzó un veredicto, en el que subraya que fue Murder el que provocó el accidente.

“Para empezar se quitó, cuando debería haberlo recibido, y en segunda lo aventó. Ese tope hubiera terminado contra Murder, normalmente, pero lo quiso lastimar”, fue lo que dijo Pietrina colocando el video sobre ese accidente.

Pese a esa observación, otro usuario reparó y dijo que al contrario, Murder intentó evitar ese choque, pero asegura que la ejecución evitó que hubiera una ayuda de Murder.

“No es cierto amiga, si ve a Murder se ve como lo iba a agarrar para aventarlo arriba de la mesa pero el vuelo de Pagano le faltó más intensidad, se quedó corto, hay que ver más lucha libre y analizar la lucha, esa movida estaba planteada para que cayera arriba de la mesa”, indicó César Careaga en el post de facebook.

Pagano rompe el silencio sobre el impacto: ¿culpó a Murder Clown?

“Para todos los expertos. Yo nací para esto! Claro que duele, pero y luego se nos pasa y nos vale m%#

Y escuchar esto lo odian muchos/as: Pero, ya estoy bien", fue el mensaje del luchador extremo Pagano que a su vez reacciona ante las opiniones de los seguidores en las redes sociales, subrayando sobre todo, que está bien de su salud.