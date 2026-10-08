VIDEO: Muere referee luego de recibir un martinete de un luchador

Una función de lucha libre terminó en tragedia durante la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026 en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como “El Búho”, fue el referee de la contienda cuando un luchador le aplicó un martinete, lo que le provocó la muerte en el ring, como fue el caso del Hijo del Perro Aguayo.

"El Búho" participó en el combate estelar entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG (quien tiene una versión mini que fue torero) cuando quedó tendido sobre la lona después de que el heredero del pez le aplicó un martinete sobre el ring. Los servicios de emergencia acudieron al Centro Deportivo Cultural 11 de julio; sin embargo, el hombre de 75 años ya no tenía signos vitales.

“El Búho” participó en el combate estelar entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, cuando el heredero del pez le aplicó un martinete sobre el ring.|El Martinete Sinaloa

Videos difundidos después del fallecimiento muestran parte de los últimos momentos de Gerardo Germán dentro del cuadrilátero. En las imágenes aparece el veterano referee durante la contienda entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Después de recibir un castigo, "El Búho" permanece inmóvil sobre la lona, donde perdió la vida.

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Detienen a luchador por la muerte del referee

Después de que los paramédicos confirmaron el fallecimiento, las autoridades municipales aseguraron a Hijo de Fishman y lo trasladaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El luchador estará bajo disposición ministerial dentro de un plazo de 48 horas para determinar si sería presentado ante un juez de control o si quedaría en libertad.

Por su parte, El Patrón Espectáculos Lucha Libre, empresa promotora de la función, emitió un comunicado después de los hechos. La organización informó que proporcionaría acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el proceso, además de mantener comunicación con los familiares y representantes legales de Gerardo Pineda.

¿Qué es el martinete?

El martinete es una maniobra que coloca al rival en una posición invertida antes de llevarlo hacia la lona. Es una técnica de alto riesgo por el impacto que puede generar en la cabeza y la zona cervical, razón por la que está prohibida en la lucha libre.