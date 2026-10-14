Este es el fichaje de Pumas que todos odian; ¿hasta cuándo tiene contrato?

Tras el último encuentro del equipo en la liga mexicana, la afición de los Pumas se mostró con sentimientos encontrados. El equipo hizo una maravillosa media hora ante Cruz Azul, pero la situación cambió ante la expulsión de César Huerta. Sin embargo, la opinión pública acabó por completo con un fichaje de los auriazules: Luciano Herrera. Esto se dice del jugador argentino.

Atlante vs Pumas, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Por qué la afición de Pumas odia a Luciano Herrera?

Pese a que la palabra odio es muy fuerte, aficionados y opinólogos en las redes cuestionaron enfáticamente una vez más lo ofrecido por Luciano en la cancha. En ese encuentro ante La Máquina no comenzó como titular y fue hasta el minuto 77 que Esteban Solari le mandó a la cancha. Sin embargo, en esos pocos minutos en la cancha, se le vio desentonado y falto de futbol para lo que su equipo necesitaba en esos momentos.

Por eso, al finalizar el partido mucha de la frustración se dio contra el argentino de 30 años. Se indica que el sudamericano perdió balones, no retuvo lo suficiente el esférico y además no fue capaz de generar jugadas hacia el frente. Todo esto, en un contexto donde el equipo pudo y necesitó generar algo más de peligro ante el asedio celeste para buscar el empate y al final el triunfo.

Ante eso, muchos indicaron que su relación contractual con los Pumas debería terminar ahora mismo. En ese sentido, el atacante argentino de 30 años llegó con los auriazules firmando por un año su cesión desde Newell’s. Por eso, muy probablemente no haya posibilidad de romper el acuerdo en estos primeros 6 meses, a menos de que el argentino también quiera irse de México.

@mega.pumas.mx 🚨 ¡Horas de máxima tensión en los Pumas de la UNAM! 🐾 El conjunto universitario vive momentos de definición absoluta tras confirmarse los alarmantes números de Luciano Herrera, quien apunta a salir como un fichaje fallido en el esquema de Gustavo Lema. Además, César Chino Huerta dio la cara tras anotar y ser expulsado ante Cruz Azul, asumiendo su culpa con un mensaje contundente. Por si fuera poco, Ricardo Tuca Ferretti lanzó una auténtica bomba al ponerse a disposición de Miguel Mejía Barón para volver a dirigir a Universidad Nacional. ¿Debe regresar el Tuca al banquillo auriazul? Déjanos tu opinión y activa las notificaciones para estar al día con las noticias de la Liga MX. ⚽🔥 🚨 Pumas prepara la salida de Luciano Herrera mientras Chino Huerta y Tuca Ferretti sacuden al club 🔥 Fracaso de Herrera en Pumas, disculpa del Chino Huerta tras Cruz Azul y Tuca Ferretti alza la mano 🚨 Luciano Herrera fuera de Pumas, Chino Huerta rompe el silencio y Ricardo Ferretti pide volver 🔥 Pumas define el adiós de Luciano Herrera tras la roja a Chino Huerta y la confesión del Tuca Ferretti 🚨 Fin de Luciano Herrera en Pumas, mensaje de Chino Huerta a la afición y Tuca Ferretti listo para volver 🔥 Crisis por Luciano Herrera en Pumas, dolor de Chino Huerta ante Cruz Azul y Tuca Ferretti se ofrece #LigaMX #FutbolMexicano #Chivas #America #CruzAzul #Pumas #Tigres #Rayados #SeleccionMexicana ♬ sonido original - Cracks de pumas

¿Quién trajo a Luciano Herrera a los Pumas?

Ante el bajo nivel mostrado por el argentino en México, la afición universitaria está preguntándose quién eligió el traspaso de un jugador argentino de 30 años, que ha tenido una carrera discreta (aunque constante) en Argentina. Algunos argumentan que puede ser algún negocio de representantes, aunque Solari le dio bastantes minutos en los primeros encuentros de la temporada… pues ha tenido actividad en cada partido del Apertura 2026. Pero hasta el momento, la afición no lo quiere y pide su salida a la brevedad.