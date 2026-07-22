Vale casi 20 millones, tiene 30 años y apenas 27 goles; así sería el nuevo refuerzo de Pumas

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX está más vivo que nunca y, sin duda, es Pumas una de las escuadras que más se ha movido en este ámbito, pues entiende que un plantel más fuerte lo ayudará a superar lo hecho en la temporada anterior, misma en donde llegaron a la gran final.

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Debido a este hecho, distintos reportes en Argentina sostienen que la directiva de Pumas estaría muy cerca de concretar el fichaje de un jugador que, pese a tener 30 años de edad, apenas registra 27 goles en su carrera como profesional. Por tal motivo, luce interesante conocer más sobre él.

¿Quién es Luciano Herrera, posible refuerzo de Pumas para el Apertura 2026?

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto universitario estaría muy cerca de concretar la llegada de Luciano Herrera, futbolista que se desempeña como extremo por izquierda y que actualmente forma parte del Newell’s Old Boys de la primera división de Argentina.

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🚨Luciano Herrera jugará en #Pumas.



📌#Newells lo presta con cargo y opción de compra pic.twitter.com/RZ2ED6DCoX — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 20, 2026

Cabe mencionar que Luciano Herrera tiene 30 años, cuenta con un valor de 1 millón de euros (más de 10 millones de pesos mexicanos) y se puede desempeñar por ambas bandas e incluso como centro delantero; sin embargo, la realidad es que su relación con el gol no es la mejor.

A lo largo de su carrera, Luciano ha defendido a equipos como Maipú, Defensa y Justicia, Newell’s, Central Norte y Gimnasia y Tiro. En estos equipos Herrera suma 196 compromisos; sin embargo, solo se ha hecho presente en el marcador con 27 goles y 18 asistencias.

¿Qué otros fichajes registra Pumas para el Apertura 2026?

En medio de esta situación, vale decir que Pumas recientemente cerró los fichajes de elementos como Sebastián Córdova y Cristian Calderón, ambos con pasado en el Club América. Con ello, se espera que estos jugadores puedan ser importantes en el esquema de Esteban Solari.