Luis García en TV Azteca: ''Ningún portero se le acerca al Tala Rangel’’

Contundente, así fue Luis García para respaldar a Raúl Rangel tras horas complicadas desde su accionar en el partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Estados Unidos hace unos días. El goleador mexicano y hoy analista de TV Azteca Deportes reiteró que el 'Tala' está por encima de cualquier portero mexicano, algo que respaldó el histórico Luis Roberto Alves.

En La Mesa Protagonista de TV Azteca Deportes, García dio su opinión sobre el presente del arco nacional: ''Yo no creo que exista en México o fuera de México, porqué Alex Padilla juega fuera de México ningún portero que se le acerque al Tala Rangel. Él está uno o dos escalafones por encima de los Malagón, de los Acevedo, de los García y de los chavos nuevos que están pintando bien. A mi entender, hoy México no cuenta ni lejos ni cerca con un mejor portero que Rangel.'', destacó el ex goleador.

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En la misma sintonía, Zaguito dio su punto de vista: ''Hacerlo entender que todos hemos cometido errores, a veces en los porteros se magnifican estos. Hoy en día no hay un portero con las características y que nos transmita tanta seguridad como el Tala Rangel. '', finalizó la leyenda azulcrema.

"Está por encima" 🗣️🙂‍↕️ El Doctor García y Zague salen en defensa del Tala Rangel tras los errores del arquero ante Estados Unidos. #LaMesaProtagonista #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca https://t.co/QOIOKfUMMO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2026

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