OFICIAL: Técnico mexicano CALIFICA a los cuartos de final de la Nations League

La Selección Nacional de Guatemala hizo la tarea de último minuto y estará en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. De la mano del director técnico mexicano Luis Fernando Tena, el cuadro chapín se metió entre los mejores ocho combinados del torneo y todo ello gracias a un golazo de Mathew Evans desde fuera del área para vencer en tiempo agregado a Suriname.

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Con el tanto del nacido en California, el equipo centroamericano llegó a las siete unidades y gracias a su mejor diferencia de goles se metió en los primeros dos lugares del grupo en la Liga A de la Concacaf Nations League. Este resultado es oxígeno puro para el 'Flaco' y su cuerpo técnico que veían lejos la clasificación tras las dos primeras jornadas.

Cabe recordar que, México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya están instalados en los cuartos de final en el certamen coopero gracias a su clasificación en el ranking FIFA. Por otro lado, Curazao y Haití llegaron vía fase de grupos, mientras que, Guatemala espera a Jamaica o a la misma Suriname como los dos últimos invitados.

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