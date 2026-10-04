Martinoli reacciona al error del Tala vs Estados Unidos: “La pelota es para Rangel, un portero de Selección tiene que taparla, Dios Santo”

Una pelota que pedía una decisión terminó convirtiéndose en gol para Estados Unidos. Raúl Tala Rangel dudó frente al envío de Giovanni Reyna desde el sector derecho del campo, no supo si atacar la pelota con el pie o con la mano y, en ese instante de indecisión, el balón quedó a merced de Julian Hall.

El delantero estadounidense no perdonó. Hall apareció frente a la portería y mandó la pelota al fondo de las redes para adelantar a Estados Unidos ante la Selección Mexicana.

La reacción de Christian Martinoli desde la transmisión de TV Azteca fue inmediata.

"La pelota es para Rangel, un portero de Selección tiene que taparla, Dios Santo".

El nacimiento del gol de Estados Unidos contra México

La jugada comenzó con Estados Unidos rompiendo la presión mexicana. Alex Freeman recibió por la banda izquierda y consiguió encontrar a Giovanni Reyna, quien aceleró hacia el área. Reyna alcanzó la línea de fondo y metió el balón hacia la zona donde Rangel tenía que intervenir.

El envío llegó con velocidad y obligó al arquero mexicano a tomar una decisión en una fracción de segundo. Ahí apareció la duda.

Rangel intentó resolver la acción sin decidir completamente si debía utilizar el pie o lanzarse con la mano. El contacto no fue suficiente para alejar la pelota y el balón quedó suelto dentro del área.

¡Gol de Estados Unidos!



El ‘Tala’ no logra quedarse con el balón y el rebote le queda a Hall, quien aprovecha para abrir el marcador. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/6mdEJpgYG7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

El atacante de apenas 18 años solamente tuvo que aparecer sobre la pelota para completar la jugada y darle a Estados Unidos una ventaja que México había concedido después de superar su primera línea de presión.

Para Hall fue, además, otro capítulo de un inicio internacional extraordinario. El joven estadounidense había marcado en sus dos primeras apariciones con la selección mayor y volvió a encontrar la red en su tercer partido.