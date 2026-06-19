Tala Rangel: por qué le dicen “Tala” a Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana de Fútbol
El portero de las Chivas y México es conocido con ese apodo por todos los aficionados, pero muy pocos saben a qué se debe y cuál es su origen. Conoce la explicación.
Pese a tener solamente 26 años, Raúl Rangel se convirtió en uno de los pilares fundamentales de Chivas en el último tiempo, tanto que consiguió la titularidad en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Fútbol.
"Tala" es uno de los jugadores más queridos por los aficionados de las Chivas, aunque puede que muchos no sepan algo importante de él: ¿de dónde viene su emblemático apodo? Y es que, pese a que la mayoría lo llama de esta forma, no todos saben los motivos.
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El apodo "Tala" se debe al parecido físico (y de posición) que el futbolista tiene con el exportero Alfredo Talavera, quien visitó la camiseta de las Chivas en 32 ocasiones. Según contó el propio Rangel, estas similitudes fueron destacadas por un entrenador del club.
Tala Rangel va por todo
Rangel atraviesa un gran momento personal. Luego de una muy buena actuación en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, el guardameta sueña con hacer historia con los Rojiblancos, luego de sellar la clasificación a la liguilla a falta de una fecha para el final de la fase regular.
Además, en diálogo con la prensa, reconoció tras el encuentro que tiene la ilusión de ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, aunque sabe bien que no será una tarea sencilla.