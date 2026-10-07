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Fútbol

¡Nueva despedida! Messi manda emotivo mensaje tras dejar a la Selección de Argentina

Lionel Messi dedica nuevas palabras tras jugar su último partido con la Selección de Argentina

Prensa argentina confirma si Lionel Messi se retira del futbol definitivamente o no
|Foto: X @Argentina

Escrito por: Iván Vilchis

El pasado martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina luego de decidir retirarse. El delantero dio una emotiva despedida en el campo de juego pero parece que no fue suficiente pues hoy miércoles 7 de octubre, decidió mandar un nuevo mensaje a todos los aficionados.

Lionel comenzó asegurando que no ha pasado ni un día y ya extraña vestir la playera de Argentina, pero es consciente de que es la decisión correcta.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di".

Messi le dedica unas palabras a Diego Maradona en su despedida

Aprovechó para agradecerle a su familia por su apoyo en todos los momentos, a sus amigos, compañeros y todos los entrenadores que tuvo en la Selección. Le dedicó unas palabras a Maradona al que resaltó por poner a Argentina en el lugar que se merece.

"Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.
También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.
Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero".

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