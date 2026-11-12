México estrenará el GEN4 de Fórmula E tras el cambio en el calendario

El automovilismo eléctrico tenía previsto comenzar una nueva era en Arabia Saudita, pero un cambio de fechas terminó por colocar a México en el centro de la historia. La Fórmula E modificó su calendario para 2027 y el E-Prix de Ciudad de México dejó de ser la tercera parada del campeonato para convertirse en su carrera inaugural. El movimiento también le entrega al Autódromo Hermanos Rodríguez el privilegio de recibir el primer compromiso competitivo del GEN4, el monoplaza más potente y rápido que ha construido la categoría.

La cita mexicana se disputará el 16 de enero de 2027, después de que la Fórmula E y sus socios anunciaran el aplazamiento de la doble carrera de Yeda, Arabia Saudita. Las competencias en suelo asiático estaban programadas originalmente para el 18 y 19 de diciembre de 2026, pero ahora se celebrarán el 16 y 17 de abril del próximo año, tras recibir la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

El ajuste también modificó la fecha de Sanya, China, que se adelantó dos semanas y ahora recibirá a la categoría el 3 de abril. El campeonato mantendrá el mismo número de carreras y las dos competencias previstas en territorio saudí.

Para México, el cambio significa mucho más que recibir una carrera antes de lo previsto. La afición será la primera en ver al GEN4 en acción dentro del calendario mundial, en una temporada que representa un salto tecnológico para la categoría. La competencia podrá seguirse a través de Azteca Deportes.

¿Qué es el GEN4 de Fórmula E y por qué representa una nueva era?

El GEN4 es la cuarta generación de monoplazas eléctricos de la Fórmula E y representa el mayor salto de rendimiento en la historia del campeonato. Su desarrollo busca acercar las prestaciones de estos autos a las de los monoplazas más veloces del automovilismo, sin abandonar la tecnología eléctrica que define a la categoría.

Las cifras explican la dimensión del cambio. El nuevo coche puede alcanzar una potencia de hasta 600 kilovatios, equivalentes a 815 caballos de fuerza, en modo ataque, y superar los 335 kilómetros por hora. Su aceleración de cero a 100 km/h ronda los 1.8 segundos, mientras que necesita apenas 4.4 segundos para llegar a los 200 km/h.

Won't be long until we see the GEN4 racing 🤩#FormulaE pic.twitter.com/eUMCNbK8VF — Formula E (@FIAFormulaE) November 12, 2026

El GEN4 también incorpora tracción integral permanente, una característica que lo convierte en el primer monoplaza de carreras con esta configuración. Cuenta con dos paquetes aerodinámicos, uno de alta carga para clasificación y otro de menor resistencia para carrera, con los que busca combinar velocidad, agarre y eficiencia.

En modo carrera entregará un 50 por ciento más de potencia que el GEN3 Evo. La Fórmula E estima que podrá ser hasta 10 segundos más rápido por vuelta en configuración de clasificación respecto a la generación anterior.