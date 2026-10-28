La Fórmula 1 confirma un cambio importante en el Autódromo Hermanos Rodríguez que podría alterar el GP de México

El Gran Premio de México 2026 tendrá una novedad importante: buena parte del Autódromo Hermanos Rodríguez fue reasfaltada y los equipos de Fórmula 1 deberán descubrir cómo se comportan los neumáticos sobre la nueva superficie. El cambio podría influir tanto en la clasificación como en las estrategias de carrera del próximo domingo 1 de noviembre.

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Pirelli confirmó que los trabajos abarcaron desde la curva 16 hasta la 1 y desde la curva 7 hasta la 16. Esto significa que únicamente el primer sector del circuito permaneció prácticamente sin mdificaciones.

Aunque el asfalto nuevo suele ofrecer mayor agarre y menor rugosidad, todavía no se conoce su comportamiento real bajo las condiciones del Gran Premio. Las primeras prácticas serán fundamentales para obtener esa información.

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¿Cómo afectará el nuevo asfalto a los pilotos durante el GP de México?

El principal desafío será encontrar la temperatura adecuada de los neumáticos y evitar el graining, fenómeno que ocurre cuando pequeñas partículas de caucho se desprenden y se acumulan sobre la superficie de la llanta, reduciendo el agarre.

La situación es especialmente interesante en México por la altitud del circuito, ubicado aproximadamente a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

La menor densidad del aire reduce la carga aerodinámica y facilita que los neumáticos deslicen. Además, el circuito suele presentar poco agarre durante las primeras sesiones, aunque mejora conforme los monoplazas depositan caucho sobre el asfalto.

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¿Por qué Pirelli cambió los neumáticos para el GP de México 2026?

Pirelli también modificó su selección respecto al año pasado. Para esta edición utilizará los tres compuestos más blandos de su gama: C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando).

En 2025, el fabricante había seleccionado el C2 como neumático duro, buscando una mayor diferencia de rendimiento entre los compuestos.

La combinación de neumáticos más blandos y una superficie renovada abre distintas posibilidades estratégicas.

Pirelli considera que las características del circuito podrían favorecer una carrera con una sola parada, sin embargo la respuesta definitiva llegará cuando los equipos comiencen a rodar y descubran cuánto agarre ofrece realmente la nueva pista.

